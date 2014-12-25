Прогнозы крупнейших банков на 2015 год





Под конец года всегда делают много прогнозов, и чтобы лучше понять общие тенденции развития трендов по основным валютным парам я решил в одной статье собрать прогнозы самых крупных финансовых игроков и двигателей экономики - мировых банков. На мой взгляд это ключевая статья на основе которой можно создавать успешную торговую стратегию на первый квартал 2015 года, и отчасти на весь год. источник: indinwest.blogspot.ru

Валютные стратеги Royal Bank of Scotland советуют инвесторам готовиться к тому, что укрепление позиций американской валюты продолжится и в наступающем году. В то время как в целом динамика мировой экономики ослабла, это пока не оказало существенного влияния на экономику США, где наблюдается дальнейшее улучшение ситуации. Между тем, количественное ослабление в Японии и перспективы запуска программы покупки активов ЕЦБ дают основание ожидать, что европейские и азиатские инвесторы продолжат ребалансировать портфели в пользу более высокодоходных активов. Кроме того, позитивным для доллара является и рост напряженности на развивающихся рынках, отток капитала откуда, как ожидается, окажет поддержку американской валюте. В RBS ожидают, что к концу 2015 евро/доллар упадет к $1.13, фунт/доллар - к $1.49, а доллар/иена вырастет до Y128



В банке BNP Paribas советуют покупать пару доллар США/японская иена около текущих уровней 119,85 с целевым уровнем 128 и стоп-приказом на 117,25. Вероятно, импульс пары ускорится по мере роста доллара США, считают в BNP Paribas.

Валютные стратеги UBS отмечают, что с приближением новогодних праздников у участников рынка, вероятно, возрастет интерес к фиксации прибыли, что может позитивно сказаться на динамике евро/доллара. Тем не менее, пока что развитие событий свидетельствует о силе медведей, и в краткосрочной перспективе падение к свежим максимумам выглядит наиболее реалистичным сценарием. В банке ранее сегодня рекомендовали использовать попытки роста для краткосрочных продаж со стопом на $1.2405. В начале следующего год в UBS ожидают некоторое восстановление - прогноз на конец первого квартала составляет $1.23. Вместе с тем, все условия для развития устойчивого нисходящего тренда, по мнению стратегов банка, сохраняются, и они ожидают падения евро/доллара к $1.15 к концу 2015 и к $1.10 в 2016.

Валютные стратегиотмечают, что австралийский доллар, возможно, выглядит не слишком привлекательным, однако его активное ослабление против единой европейской валюты предоставляет хорошую возможность для открытия длинных позиций. В банке отмечают, что развитию восходящей динамики евро/аусси способствует большой объем коротких позиций в евро, и их ликвидация вполне может обеспечить импульс для возвращения курса к 1.54. Более выраженное движение, однако, выглядит маловероятным - в Westpac полагают, что от ЕЦБ в плане смягчения политики стоит ждать куда больше, нежели от RBA. Австралийский центробанк может и не пойти на снижение ставок в первом квартале, а вот принятых ЕЦБ мер определенно недостаточно, и начало покупок государственных облигаций грозит евро новыми потерями. В Westpac советуют использовать роста евро/аусси для продаж с расчетом на возвращение курса к 1.45.Также Westpac рекомендует в рамках 1 квартала наступающего 2015 года покупать доллар/иену на ее попытках развития нисходящей коррекции. Обоснование данной рекомендации содержит ссылку на твердую приверженность Банка Японии, а также правительства этой страны стремлению повысить инфляцию и продолжать неординарные стимулирующие меры. Часть большой битвы власти Японии выиграли, поскольку часть балансов все же переехала за границу. За последние 12 месяцев японские розничные инвесторы купили иностранных активов на 8 трлн. иен. Однако институциональные инвесторы в своей общей массе пока отказываются «отплыть от берега». Мнение экспертов банка в том, что именно это станет ключевой особенностью 2015 года. То есть институциональные инвесторы во все больших объемах будут уходить в иностранные активы. Банк прогнозирует, что курс доллар/иена в этой связи поднимется до 130.00 в 2015 году.В соответствии с этой точкой зрения, Westpac рекомендует покупать доллар/иену на ее попытках снижения до 115.00 с целью на 130.00Инвесторам, следующим тактическим стратегиям, следует продавать евро/доллар на росте, считают в. «По нашему мнению, текущая коррекция пары окажется непродолжительной, так как фундаментальная картина продолжает указывать на риски возобновления аптренда в среднесрочной перспективе. Мы думаем, что FOMC заменит словосочетание «продолжительное время» на «зависящее от данных» в своем экономическом прогнозе, публикация которого ожидается в среду. Фактически это будет означать подтверждение текущего курса на ужесточение монетарной политики и повышение ставки уже следующим летом. Снижение цен на нефть оказывает поддержку европейским экспортерам, но, в то же время, усиливает дефляционное давление, которое может стать дополнительным аргументом в пользу запуска в Еврозоне программы количественного ослабления», - пишут эксперты банкаВалютные стратегиоптимистично оценивают долгосрочные перспективы доллара, но последние изменения в динамике дают повод говорить о том, что быки устали и готовы взять паузу. Сигналы дивергенции на фоне достижения ключевых целей выглядят ободряюще, и в CS ждут смещения курса к $1.2560/$1.2600, отмечая риски и более выраженного восстановления - потенциально к $1.29. В банке сообщают, что заняли длинную позицию в евро/долларе от 1.24 с целью на $1.2840.