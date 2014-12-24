Новый прогноз на 2015 год от Moody's — первый с учетом девальвации рубля

Агентство Moody's составило новый прогноз, согласно которому спад ВВП в 2015 году составит 5,5%, в 2016-м — 3%. Стоит отметить, что это первый авторитетный прогноз экономического спада, который составлен с учетом декабрьской девальвации рубля и предпосылок для финансового кризиса.

Есть уже потенциальные пострадавшие - в ходе будущего кризиса больше всех достанется российскому подразделению Райффайзенбанка (Moody's пересмотрело его рейтинг и снизила до Ba1) и железнодорожному оператору Brunswick Rail. Сейчас идет пересмотр других оценок агентства, особенное внимание уделят Сбербанку, ВЭБ, ВТБ, Газпромбанку, российским "дочкам" Intesa и ING, Росбанку и Альфа-банку.

Кроме того, агентство S&P уже объявило, что пересматривает сам суверенный рейтинг РФ. Велика вероятность, что суверенный рейтинг России снизится — об этом говорят многие аналитики.

Напомним, декабрьские оценки макропрогнозов ЦБ и Минэкономики РФ предполагают снижение ВВП России в 2015 году на 4-5% в случае снижения нефтяных цен до $60 за баррель. Но те прогнозы составлялись на основе данных на конец ноября 2014 года. Похоже, они нарочно не учитывали ни масштаб проблем из-за девальвации, ни ответные меры правительства (докапитализация АСВ на 1 трлн руб. и объемы продажи валютной выручки).