В этом году РФ увеличила добычу, но сократила экспорт нефти

Издание Reuters сообщает, что Россия по итогам 2014 года увеличила добычу нефти на 0,6% по сравнению с 2013 годом - до 526,6 млн тонн. В то же время экспорт сырья уменьшился на 4,3% - до 229 млн тонн. Об этом заявил сегодня глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Год был трудным. Добыча будет 526,6 миллиона тонн - на 0,6% выше по сравнению с 2013 годом", - сказал Новак. Он также добавил, что министерство прогнозирует снижение уровня производства нефти в РФ до 525 млн тонн в 2015 году.

Экспорт снизился благодаря увеличению переработки сырья внутри страны. "Внутреннее потребление вырастет до 287,5 миллиона тонн по сравнению с 279 миллионами тонн в 2013 году", - заявил министр.

В этом году, по данным ЦДУ ТЭК Минэнерго РФ, первичная переработка нефти составила 264,173 млн тонн против 250,134 млн тонн за тот же период (январь — ноябрь) прошлого года.