А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТОРГОВЛЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - ЭТО.....

ВСЕМ ПРИВЕТ!

На носу почти 2015 год и наверное всем хочется закрыть все открытые сделки в профит, ну или еще поторговать! Но тут нужно быть очень осторожными, так как рынки уже начали снижать рыночную активность. Близится праздник Новый Год, а вместе с ним и долгожданные долгие выходные. Мысли о застолье, гуляниях и т.п. уже сейчас не дают офисным служащим спокойно спать на работе. А как же обстоят дела на форексе?

Когда отключать советники и прекращать ручную торговлю?

Стоит упомянуть, что в Америке и других католических странах, основным праздником является Рождество – 25 декабря, а не сам Новый Год, как в России. Поэтому именно после 25 декабря , не дожидаясь 31 числа стоит прекратить торговлю. Многие инвестиционные фонды и банки закрывают позиции уже 19-20 числа, однако в целом рабочая активность, пусть и не столь динамичная, наблюдается вплоть до самого католического рождества. Очень хорошо почувствовалось в конец четверга и целый день пятницы, прошлой недели с 15.12 по 19.12. Обычно у меня получается закрыть большую часть сделок в день пятницы но из-за малой волатильности рынка, мне не удалось это сделать.

Далее после 25 декабря и вплоть до самого Нового Года на рынке делать нечего – форекс работает, но движения минимальны и трудно предсказуемы. 31 декабря обычно короткий день, ну а первые дни нового года форекс не работает. Точное расписание работы рынка в праздники вам обязательно пришлет ваш брокер.

Обратите внимание, что многие брокерские конторы расширяют спреды на период праздников. Здесь все очень зависит от каждого конкретного года и конкретного брокера, поэтому точных дат периода увеличения спреда я сказать не могу. В первые дни января, перед тем как открыть позицию, проверьте спред – если он превышает нормальные значения в обычные будни, то лучше пока не торговать.

Когда же на рынок возвращается нормальная активность?

Тут всякого рода аналитики любят разводить рассуждения и кричать, что на рынке делать нечего чуть ли не до конца февраля. Чушь! Я много раз видел крупные движения, которые зарождались в самом начале января и приносили сотни пунктов на дневных графиках. Сигналы технического анализа по-прежнему соблюдаются, и если спреды не завышены – вполне можно открывать позиции.

Также многие любят умничать, что мол рынок после праздников тонкий и торговать опасно. Что это означает на практике? Объемы торгов небольшие, мощных движений нет. Если нет мощных движений, то в чем опасность? Просто нужно при торговле внутри дня не ставить большие цели, числа до 16, и, соответственно, не использовать большие стопы. Уменьшите пропорционально стоп-лосс и тейк-профит в вашей системе, и вполне можно торговать.

А вот всякого рода чувствительные советники (скальперы), лучше до середины января отключить. Да и не только скальперы – все АТС по-хорошему стоит отложить до стабилизации рынка.

Итак, подведем итоги:

- Все позиции закрываем 23 декабря

- После 4 января вполне можно торговать

- До 16 января при торговле внутри дня уменьшаем тейки и стопы

- До 16 января не используем советники

- На дневных графиках торгуем как обычно

- Самое главное: следим за расширением спредов.

Если вернуться снова к недели с 15.12 по 19.12, то торговля к концу недели, велась очень вяло! Я работаю по семи валютным инструментам AUD/USD; GBP/USD; EUR/GBP; EUR/USD; NZD/USD; USD/JPY; EUR/JPY. Каждый день ставлю перед собой цель получить от депозита 3.5 - 7% это достижимая цель при моей торговле. Но с четверга на пятницу, как я уже говорил из-за слабой волатильности на рынках, было сложно взять даже 1.5%! Результаты моих торгово можно увидеть здесь!

Ну для того, чтоб разрядить обстановку в связи с праздничными днями, напоследок расскажу вам анекдот:





Лотерея





Брокер по имени Жан-Поль, приехал в Техас и купил осла

у старого фермера по имени Бен за 100$. Фермер согласился

доставить осла на следующий день.

На следующий день, Бен подъехал и сказал,

Бен: Извините, но у меня плохие новости. Осел, умер.

Жан-Поль : Ну, тогда, верните обратно мне мои деньги,

Бен: Не могу этого сделать. Я уже потратил их.

Жан-Поль : Хорошо, тогда просто выгрузите осла,

Бен: Что вы будите делать с ним?

Жан-Поль : Я собираюсь разыграть его,

Бен: Вы не можете разыграть дохлого осла!

Жан-Поль : Конечно, могу. Следите за мной. Я просто не буду говорить, что он мертв,

Месяц спустя Бен встретился с брокером и спросил,

Бен: Что вы сделали с ослом?

Жан-Поль : Я разыграл его в лотереи. Я продал 500 лотерейных билетов, два доллара за штуку и сделал прибыль в размере 998$,

Бен: И что никто не жаловался?

Жан-Поль : Да был один недоволен! Я просто вернул два доллара тому, кто выиграл в лотереи.

Успехов вам в торговле!