Центробанк все делает верно, и на Набиуллину "наезжать" не нужно - Путин

В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина была достаточно открытой, где журналисты смогли задать не только "правильные" вопросы, но и те самые "неудобные", которых обычно избегают руководители стран. Что касается современного состояния российской экономики, на встрече было сказано очень много - как мы и предполагали, это был самый больной вопрос.



На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что действия центробанка по стабилизации курса рубля верны, нужно лишь делать это все на «полшага быстрее».

В качестве дополнительных мер, которые должен (и делает, согласно словам Путина) сделать центробанк РФ — это немного «зажать» рублевую ликвидность. «Не раздавать золотовалютные резервы и не палить их на рынке, а идти по предоставлению кредитных ресурсов, они это и делают", - сказал Путин.

"Делается все правильно. Только делать нужно на полшага быстрее», добавил он. "Можно "наезжать" на Набиуллину, но не забывать, что в целом их политика является адекватной. Не только Центральный банк несет ответственность за экономическую ситуацию в стране".

По словам президента, валютные спекулянты (которых, кстати, так ни одного и не поймали) поначалу вынуждали Банк России выходить на рынок с интервенциями и продавать золотовалютные резервы, чтобы поддержать курс рубля. "Но ЦБ остановился и правильно сделал, надо было, может быть, пораньше и пожестче, тогда не нужно было бы ставку поднимать до 17%. Но это другой вопрос", - сказал Путин.

Тем не менее, после пресс-конференции ситуация с валютами пока никак не изменилась. Доллар торгуется на уровне 61,165 руб., евро — на уровне 75,202 руб. (на 15:36 по мск, по данным investing.com).