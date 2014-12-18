Золото выросло в цене на 1,13% в четверг днем

Фьючерсы на золото подорожали в цене выше $1.200 за унцию, когда инвесторы оценили заявление ФРС о том, что они обещают проявить терпение перед повышением процентных ставок.

В 14:35 по мск золото торговалось по $1.207,90 (рост на 1,13%) за унцию. Вчера при закрытии торгов золото торговалось на уровне $1.188,20.

Вчера Федеральная резервная система США дала понять, что может повысить процентные ставки в 2015 году. Она заявила, что меняет свое намерение держать ставки на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени на обещание проявить "терпение" перед принятием решения повысить стоимость заимствований.

"В заявлении ФРС не идет речь о немедленном повышении ставок. Я думаю, что золото стабилизируется между $1.180 и $1.200", - считает аналитик из Wing Fung Financial Group в Гонконге Марк То.