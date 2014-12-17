Азиатские инвесторы сегодня осторожничали. Geely и Hyundai задело рублем

По итогам дня в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы сохраняли осторожность. Здесь инвесторы опасались делать резкие движения, поскольку впереди информация от ФРС США, а вокруг — землетрясение на развивающихся рынках. Как известно, обвалился не только рубль, но и турецкая лира, и обе рупии (индийская и индонезийская). Серьезные проблемы и у боливара, и у риала. Поэтому серьезные движения в Азии показал только Shanghai Composite — возможно, на оптимизме китайских инвесторов сказалось очередное снижение цены на нефть, которое делает экспорт нефти в Китай еще более выгодным. Итак, шанхайский индекс прибавил 1,3%. Выросли еще Nikkei (+0,4%), S&P/ASX (+0,2%). Снизились индексы Hang Seng (-0,4%) и Kospi (-0,2%).

Среди крупных игроков стоит отметить стремительный обвал акций китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings: компания потеряла 17% капитализации из-за сокращения продаж в России и курсовых убытков там же после вчерашнего обвала рубля.

Рубль повлиял и на Hyundai Motor Co: минус 3% сразу.