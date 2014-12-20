Никто не выиграет, если экономика России развалится

Практические все торговые партнеры России - страны и компании - с беспокойством наблюдают за тем, как страна все силы направляет на борьбу с экономическим кризисом, начавшимся с падения цен на нефть и санкций. Рубль в «свободном падении» уже больно ударил по прибыли многих мировых компаний.

Вот некоторые из самых больших потерь от ухудшения экономики в России. Колумнист портала CNN-Money Вирджиния Харрисон ищет доказательства своей гипотезы.

Крупнейшая экономика в Европе больше всего пострадала от кризисных настроений в России. В прошлом году торговые отношения Германии с Россией составляли больше, чем 76 млрд евро. Но жесткие западные экономические санкции уже сказались на экспорте и компании заморозили свои инвестиции.

Когда Москва «ответила» своими санкциями и запретила импорт фруктов, овощей, мяса, рыбы, молока и молочных продуктов из Европы, США, Австралии и Канады, страны вновь задумались. Это была неприятная новость для европейских производителей, которые экспортируют большую часть фруктов, сыра и свинины в Россию. Около 10% «съедобного» экспорта - на сумму около $15 млрд — поставляли в прошлом году в Россию, тогда страна была вторым по величине клиентом в Европе.

У энергетических компаний дела и так сами по себе идут не очень хорошо, но они ухудшились еще из-за того, что многие из них ведут бизнес с Россией. BP предупредил, что жесткие санкции помешают им - BP владеет крупным пакетом акций Роснефти. Акции компании упали на 25% в этом году, за обрушением цен на нефть падает и прибыль. Французская Total отменяет планы по разведке сланцевой нефти в рамках совместного предприятия с российским Лукойлом из-за западных санкций, заморозив возможные доходы для компании. Другие энергетические компании, такие как Exxon Mobil также активно работают с Россией.

В сфере автопроизводителей — своя история. Последние два дня поступает много новостей о том, что та или иная компания, автодилер приостанавливает продажи или поставки автомобилей. Так и есть, американский автогигант Ford, один из крупнейших автопроизводителей в России, предупредил, что ослабление рубля больно скажется на продажах. Volkswagen обвинил политическую напряженность в падении продаж на 8% за первые полгода. Акции немецкого автопроизводителя упали более чем на 12% в этом году. Renault во Франции тоже говорит, продажи в России страдают, тогда как Peugeot Citroen предупредили в октябре, что падение рубля уже вредит компании.

Далее — банки. Квартальная прибыль Societe Generale от его российского подразделения в момент упала на 36%. Другие банки, которые имеют большое представление в России - голландский Rabobank и итальянский Unicredit.

Макдональдс, Adidas и другие бренды сильно теряют прибыль. Осенью закрыли 12 ресторанов, обвинив их в санитарных нарушениях. Но до сих пор американцы уверены, что эти действия были политически мотивированы. Немецкая компания Adidas закрывает магазины и сворачивает розничную сеть в России из-за напряженности в регионе, а также падения курсов валют. Компания уже снизила прогноз по прибыли в 2014 году на 20% - до 30%, частично из-за России. Carlsberg, датский производитель пива выпустил два предупреждения, что в этом году упали продажи в России. Coca-Cola тоже пострадала - акции компании рухнула на 32% в этом году.