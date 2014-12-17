Видеоуроки: Степан Демура: "Кризис только начинается"

Как-то я упустил это видео на прошлой неделе, но оно все еще актуально. В передаче "Рынок.онлайн" на канале РБК два эксперта - Степан Демура и аналитик Александр Разуваев отвечает на вопросы телезрителей - в свойственной ему откровенной и честной манере.



Ведущий говорит, что Япония, еврозона уже в "депрессии", скоро и США, наверное, туда подтянутся. "У рубля предела нет" - считает Степан Демура. Очень интересные рассуждения и прогнозы будущего экономики. Посмотрите хотя бы на то, как Степан мастерски "затыкает" экономического аналитика - своего оппонента в передаче.



Видео:



