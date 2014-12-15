Осторожно: Акции упадут на 50%

Это вопрос времени, когда фондовый рынок упадет на 50% или более, считают многие авторитетные эксперты. "Мы не должны удивляться неизбежному краху фондового рынка", - говорит Марк Спитзнагель, менеджер хедж-фонда, который известен своей очень прибыльным доходом в миллиарды долларов в кризис 2008 года. "На самом деле, мы должны это все ожидать".

К сожалению, он в своем прогнозе не одинок.

"Мы находимся в гигантском пузыре финансовых активов", - предупреждает менеджер фонда Марк Фабер из Швейцарии. "Он может лопнуть в любой день".

Фабер, не колеблясь, обвиняет политику президента Обамы и рискованную политику ФРС по низким ставкам. Они, по его словам, "наказывают лиц, получающих доход, вкладчиков, которые экономят, ваших родителей - зачем родителям спекулировать акциями и недвижимостью?"

По слухам, инвестор Уоррен Баффет тоже готовится к худшему сценарию. Его индикатор "Warren Buffett Indicator" говорит, что надо быть в боевой готовности, потому что крах может произойти в любой момент.

Таким образом, если крах неизбежен, что делать? Инвесторы с «главной финансовой улицы» советуют продать все свои акции и спрятать деньги под матрасом, либо другой вариант - рискнуть всем и переждать бурю.

Но, по словам Шона Хайман, основателя теории абсолютной прибыли, есть третий вариант.

"Есть конкретные сегменты рынка, где гарантированно все будет хорошо в течение ближайших нескольких месяцев", - объясняет Хайман. "Выход из активов в настоящее время может быть дорогостоящим". Почему Хайман может быть так уверен?

У него есть доступ к «секретному календарю» Wall Street, который обыграл рынок в целом на 250% по сравнению с 1968 годом. В этом календаре просто перечислены 19 инвестиций и 38 дат, когда надо покупать и продавать их, и, таким образом, он один может превратить $1000 в целых $178 тыс. за 20 лет.

"Но этот календарь является лишь частью моей инвестиционной системы", - добавляет Хайман. "Кроме того, я разработал сигнал, который должен предупредить инвесторов до основных моментов коррекции". Можно подумать, что Шон слишком уверенный, но он доказал, что все делает правильно. Снова и снова доказывает это миллионам людей в мире.

В 2012 году в интервью Bloomberg Television Хайман предсказал, что Best Buy упадет до $11 за акцию, а затем обратно вырастет до $40 в течение ближайших нескольких месяцев. Фондовый индекс сделал именно то, что предсказал Хайман.

"Многие люди думают, что мне повезло", - говорит Хайман. "Но это не имеет ничего общего с удачей. У меня есть все, чтобы использовать определенные инструменты — такие, как тайный календарь Уолл-стрит и мой сигнал, оповещающий о крушении".