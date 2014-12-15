Анализ: рубль обрушили специально?

Олег Кузьмин, главный экономист «Ренессанс Капитал» в России и СНГ, размышляет о том, как ослабляется национальная валюта и кому это может быть выгодно. С одной стороны, по мнению Кузьмина, слабый рубль может смягчить шок от снижения нефтяных доходов бюджета. За счет этого власти могут сильно уменьшить процент использования средств суверенных фондов, чтобы покрывать дефицит бюджета. Но означает ли это, что рубль обвалили намеренно?

С начала осени по начало зимы рубль потерял почти треть своей стоимости по отношению к корзине основных валют. Глубина падения впечатляет: никто из аналитиков не предполагал настолько резкого сценария. Сегодня, 15 декабря на 14.30, национальная валюта торгуется на уровне 59,509 рублей за доллар и 73,921 за евро.



Такое поведение национальной валюты выглядит беспрецедентным и породило массу конспирологических сценариев, которыми пытаются обосновать происходящее. И одна из самых популярных среди них связана с тем, что правительство намеренно обвалило рубль для увеличения доходов от экспорта углеводородов.



Два фактора падения рубля



Олег Кузьмин пытается разобраться в этом вопросе и фокусируется на двух важнейших факторах, двигающих рубль в ту или иную сторону. Первый — это обвал цен на нефть, ведь 70% российского экспорта — это «черное золото», а, в свою очередь, 28% российского ВВП — это экспорт. Сегодня уже 15 декабря, и обвал цен не закончился: дна мы еще не видим, а видные чиновники ОПЕК уже морально готовы к тому, что нефть подешевеет до 40$.

В таких условиях упали котировки валют всех сырьевых государств, включая и норвежскую крону, и венесуэльский боливар, и, конечно же, российский рубль. По всему выходит, что от действий нашего правительства цена на нефть не зависела вовсе: это всё больше похоже на борьбу ОПЕК с американским сланцевым бумом и битву за мировые нефтяные рынки.

Вторая причина падения рубля — санкции Запада в связи с украинским кризисом. Основная проблема здесь — не отсутствие пармезана на наших прилавках, а перекрытие «кислорода» для крупнейших компаний российского бизнеса к перекредитованию. Международные рынки капитала сегодня закрыты для крупных российских компаний. На декабрь 2014 года должен приходиться новый пик погашения внешних долгов нашего бизнеса — это что-то около 20 млрд долларов. Сумма огромная. И эта ситуация для госкорпораций — совершенно не выгодная. Может быть, получая доход в долларах, а бизнес ведя в рублях, они и могли бы что-то выиграть, но масштабы несопоставимы: теряет правительство гораздо больше, чем может выгадать.



Две дороги



Таким образом, самое тяжелое бремя мы начинаем нести именно начиная с декабря. Мы имеем резкое увеличение инфляции (9,5%) и обвал рубля. Центробанк мог удержать рубль в валютном коридоре — или дать ему скорректироваться.

Если бы он начал реализовывать стратегию удержания национальной валюты, был бы огромный риск существенного снижения валютной выручки в страну (текущий счет стал бы гораздо меньше, а долги отдавать в любом случае пришлось бы).

Инфляция, правда, в этом случае была бы куда ниже 9,5%, и в течение определенного времени курс рубля не менялся бы. Но в результате мы получили бы полную потерю конкурентоспособности страны, стагнацию промышленности и рост безработицы. Это куда хуже, чем то, что сейчас на вашу зарплату вы можете получить вдвое меньше того, что получали ранее. Потому что в итоге это могло привести к общему обрушению экономики страны и полной девальвации рубля (даже по сравнению с нынешним обвалом).

Поэтому, как считает аналитик, Центробанку выбирать не приходилось, и он пошел по единственному пути, который не приведет экономику страны в пропасть. При этом, конечно, ЦБ РФ получает массу проблем для себя, а заводно — и для Минфина. Сейчас нужен постоянный мощный контроль ситуации, сохранение стабильности инфляционных ожиданий.

Впереди — сложные времена: недополучение нефтяных доходов, неизбежная индексация социальных расходов, тяжелая борьба с инфляцией и попытки удержать на плаву экономику и производство, при этом не дав гражданам страны разом обнищать.

Все предположения о том, что российские власти намеренно обрушили рубль для решения каких-либо своих проблем на этом фоне становятся, мягко говоря, необоснованными, заключает Олег Кузьмин в сегодняшней колонке, написанной для РБК.