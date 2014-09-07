Россияне подталкивают Alibaba к масштабному IPO

Alibaba активно привлекает экономных покупателей из соседней России, показывая инвесторам успешный пример зарубежной экспансии бизнеса накануне IPO.

AliЕxpress, сайт группы Alibaba для розничных клиентов за пределами Китая, вошел в топ-10 самых посещаемых веб-сайтов России в июле и стал первым по популярности среди интернет-магазинов, согласно данным TNS. Его аудитория утроилась за год и достигла 15,9 млн человек по сравнению с 8,5 миллиона у Ozon.ru и 8,2 миллиона у EBay Inc., свидетельствуют данные TNS.

Столь бурный рост показывает, что Alibaba может потеснить Amazon.com Inc. и EBay на крупнейших рынках за пределами Китая. Alibaba стал популярным в России, где живет более 143 миллионов человек, за счет того, что предлагает недорогие китайские товары - от платьев за $10 до автозапчастей, увеличивает расходы на рекламу и сотрудничает с местными платежными системами.

«Когда я захожу на сайт, я там пропадаю часа на два - такое все доступное и красивое, - сказала 27-летняя Анна Бутакова, которая держит пекарню в Москве и покупает на AliExpress формы для выпечки, детскую одежду и чехлы для смартфона. - А ассортимент такой большой, как во всех российских магазинах вместе взятых».

Средняя сумма заказа на AliExpress в России составляет примерно $25, что вполовину меньше, чем на EBay, свидетельствуют данные московской аналитической компании Data Insight. В этом году россияне могут купить через Alibaba товары на сумму дo $1 миллиарда по сравнению с $400-500 млн в прошлом году, сообщила исследовательская компания Data Insight. В прошлом году AliЕxpress, по его собственным данным, отправлял в Россию около 60 000 посылок в день.

Россияне составляют 15 процентов покупателей сайта AliExpress, свидетельствуют данные SimilarWeb. Оптовые покупатели из РФ также занимают третье место после США и Китая среди клиентов Alibaba, еще одним растущим рынком, по данным SimilarWeb, является Индия.

Alibaba рассчитывает начать встречи с инвесторами перед IPO на следующей неделе, а цену на акции назначит примерно 18 сентября, на следующий день запустит размещение, сообщает осведомленный источник.

По оценкам экспертов, в ходе IPO компания может привлечь до $20 миллиардов, оставив позади крупнейшее в истории США IPO Visa Inc. на $19,65 миллиарда в 2008 году. После IPO Alibaba может открыть офис в России, сообщало в прошлом месяце агентство ИТАР-ТАСС. «Российский рынок такой огромный, поэтому естественно, что Alibaba положила на него глаз», - сказал аналитик Центра исследований рынка электронной торговли в Ханчжоу Чжан Чжоупин.