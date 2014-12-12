Видеоуроки: Особенности чтения ленты и стакана
Стратегии

Видеоуроки: Особенности чтения ленты и стакана

12 декабря 2014, 13:03
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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Сегодня в нашем видеоуроке - полезные советы по чтению ленты и стакана, а также информация о покупателях и продавцах на рынке.

Пожалуй, самое распространенное заблуждений, что если рынок идет вверх, значит на рынке больше покупателей и меньше продавцов, и наоборот. Но такого не может быть, ведь рынок - это аукцион между покупателями и продавцами. Об этом заблуждении и некоторые другие особенности чтения информации - в сегодняшнем видеоуроке. Это перевод бесплатного урока компании Jigsawtrading.

Видео:


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