Видеоуроки: Особенности чтения ленты и стакана

Сегодня в нашем видеоуроке - полезные советы по чтению ленты и стакана, а также информация о покупателях и продавцах на рынке.

Пожалуй, самое распространенное заблуждений, что если рынок идет вверх, значит на рынке больше покупателей и меньше продавцов, и наоборот. Но такого не может быть, ведь рынок - это аукцион между покупателями и продавцами. Об этом заблуждении и некоторые другие особенности чтения информации - в сегодняшнем видеоуроке. Это перевод бесплатного урока компании Jigsawtrading.

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