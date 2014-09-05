Какие сюрпризы ждать в отчете по рынку труда США?

Сегодня первая пятница месяца, а значит, сегодня опубликуют один из самых главных отчетов по экономике США - доклад по рынку труда. Стоит ли ждать каких-то сюрпризов и как статистика будет влиять на рынки?

Сейчас рынок труда Соединенных Штатов Америки демонстрируют лучшую с 2006 г. динамику по количеству создаваемых рабочих мест, и многие экономисты полагают, что данные за август должны продолжить эту тенденцию. Количество вакансий растет, количество увольнений снижается, и большинство промышленностей демонстрирует признаки устойчивого восстановления. Действительно ли американская экономика готова развиваться без помощи печатного станка, или же успехи на рынке труда лишь маскируют основные проблемы? Издание MarketWatch искало ответы на эти вопросы.



Итак, американская экономика уже шесть месяцев подряд создает как минимум 200 тыс. рабочих мест. В последний раз такое можно было наблюдать в 1997 г., когда подобный рост наблюдался в течении семи месяцев подряд. В августе опрошенные экономисты прогнозируют 228 тыс. новых рабочих мест.



Но всякое может произойти, поэтому не стоит удивляться, если сегодняшние данные окажутся хуже прогноза Уолл-стрит. Количество новых рабочих мест, например, может опуститься ниже 200 тыс., кстати, впервые с января. Как такое может произойти? Очень просто. В США летом есть сезонный фактор, поскольку появляется достаточно много временных вакансий, так что отчет за август в принципе может иметь некоторые сезонные корректировки.

Еще один важный момент также связан со своего рода сезонными факторами. Август традиционно является слабым месяцем для рынка труда США, поскольку именно в этот месяц в опросах участвует меньшее число домохозяйств. Так, разница между первой и третьей оценкой числа рабочих мест в августе за последние три года составила в среднем колоссальные 77 тыс.

Вероятность того, что данные за август могут оказаться хуже ожиданий увеличилась после того, как агентство ADP опубликовало свой доклад. Число созданных рабочих мест составило 205 тыс - хуже прогноза в 215 тыс, и это самый слабый результат за последние 5 месяцев. Другие индикаторы, например, наоборот указывают на более существенный рост числа рабочих мест. Речь идет об индексах занятости от ISM, которые достигли многолетних максимумов. Исторически эти индикаторы имеют сильную корреляцию с официальными данным по рынку труда.

Пока экономисты прогнозируют возврат к отметке 6,1% и дальнейшее снижение безработицы в следующем месяце. Несмотря на рост количества рабочих мест, до сих пор не наблюдается роста почасовой заработной платы, даже несмотря на то, что в 2014 г. наблюдается более существенный рост высокооплачиваемой работы. Но, как известно, экономика не может показывать существенный экономический рост без роста зарплат. Посмотрим, что же покажет нам сегодняшний отчет. Напомню, отчет выйдет сегодня вечером - в 16.30 по мск.

