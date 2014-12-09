Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании форекса

Сегодня в госдуме прошло второе чтение законопроекта, который будет регулировать деятельность дилеров на внебиржевом рынке Форекс. Закон "О рынке ценных бумаг" дополнили статьей "Деятельность форекс-дилера". Цель нового законопроекта — защитить участников данного рынка и снизить их риски.

Согласно новой версии законопроекта, форекс-дилеры будут оказывать услуги на форексе физическим лицам, которые не являются ИП. Для этого дилерам нужно будет иметь соответствующую лицензию и вступить в саморегулируемую организацию форекс-дилеров.

Объем собственных средств форекс-дилера тоже определен: он должен быть в размере не менее 100 млн рублей. Если же клиенты имеют на номинальных счетах дилера сумму выше 150 млн рублей, то собственные средства дилера должны быть увеличены на 5% от суммы этого превышения.

Соотношение размера обеспечения, которое предоставил клиент форекс-дилеру, и размера его обязательств не может быть меньше 1 к 50. Но центробанк может увеличить размер соотношения — максимум в два раза.

Форекс-дилер может начать свою деятельность только когда вступит в саморегулируемую организацию форекс-дилеров. Взнос при вступлении — 2 млн рублей, эта организация создает фонд для компенсационных выплат при неисполнении обязательств дилера или в случае банкротства форекс-дилеров. В законопроекте также указано, что на рынке может быть только одна СРО форекс-дилеров - "Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий". Финансовая деятельность СРО будет ежегодно проверяться аудиторами, а отчеты будут размещаться на сайте.

Помимо прочих изменений в законопроект внесли норму, которая обязывает компании в своей рекламе предупреждать граждан, что сделки являются высокорискованными и могут привести к потере больших сумм денег.