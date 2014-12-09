Азия остро отреагировала на обвал нефтяных цен

Сегодня азиатские фондовые индексы демонстрируют дружное движение вниз, четко следуя за котировками нефтяных компаний. При этом снижения почти везде существенные, а кое-где — даже почти катастрофические.
Nikkei закрылся с понижением на 0,68%; Shanghai Composite рухнул на целых 5,31%; Hang Seng закончил день в минусе на 2,48%; KOSPI потерял меньше всех — 0,40%; австралийский коллега S&P/ASX снизился на 1,68%.
Такая
острая реакция на снижение энергетического
рынка связана с увеличением общей
неопределенности и волатильности. С
другой стороны, большинство азиатских
рынков — активные потребители нефти,
и в долгосрочной перспективе обрушение
цен на энергоносители скажется на
японской, китайской и корейской экономиках
положительно.
А пока терпят сокрушительные потери котировки нефтяных и нефтегазовых компаний: Japan Drilling (-4,6%); Inpex (-2,3%); Cnooc (-3,2%); PetroСhina (-2%).
Хакерская атака на Sony Pictures привела к падению акций Sony Corp. на 3,8%.