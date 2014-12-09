Азия остро отреагировала на обвал нефтяных цен

Сегодня азиатские фондовые индексы демонстрируют дружное движение вниз, четко следуя за котировками нефтяных компаний. При этом снижения почти везде существенные, а кое-где — даже почти катастрофические.

Nikkei закрылся с понижением на 0,68%; Shanghai Composite рухнул на целых 5,31%; Hang Seng закончил день в минусе на 2,48%; KOSPI потерял меньше всех — 0,40%; австралийский коллега S&P/ASX снизился на 1,68%.

Такая острая реакция на снижение энергетического рынка связана с увеличением общей неопределенности и волатильности. С другой стороны, большинство азиатских рынков — активные потребители нефти, и в долгосрочной перспективе обрушение цен на энергоносители скажется на японской, китайской и корейской экономиках положительно.



А пока терпят сокрушительные потери котировки нефтяных и нефтегазовых компаний: Japan Drilling (-4,6%); Inpex (-2,3%); Cnooc (-3,2%); PetroСhina (-2%).

Хакерская атака на Sony Pictures привела к падению акций Sony Corp. на 3,8%.