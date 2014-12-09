Понедельник в Европе прошел в миноре

Начало недели фондовые биржи Старого Света встретили снижением индексов. Stoxx Europe потерял 0,67%; FTSE 100 снизился на 1,05%; САС 40 ослаб на 1%; DAX упал на 0,72%.

Основная причина такого унылого поведения европейских индексов — снижение котировок нефтяных и нефтегазовых компаний. Индикатор динамики этого сектора рухнул до трехлетнего минимума (что, в принципе, совершенно неудивительно: Brent вчера достигла минимума с 2009 года).

Что касается других секторов, то, например, можно отметить индекс строительных компаний из Stoxx 600, который потерял сразу 2,6% за один день. На этом фоне рухнули акции крупного производителя строительной химии Sika: -22%. Тем временем самый серьезный в Европе производитель стройматериалов Cie. De Saint-Gobain пытается выкупить контрольную долю швейцарской компании Sika AG. Предложение о сделке содержит в себе цифру порядка 2,8 млрд долларов. На этих новостях Saint-Gobain подешевела на 6,2%.

На этом бы новости о потерях и закончить, но это еще не все. Air France-KLM потеряла 1,9% из-за сильного снижения количества грузоперевозок в ноябре (-3,6%). BHP Billiton потеряла 2,5%.

Вы спросите: как же так, а где же рост? А рост показал, например, банк Intesa Sanpaolo, прибавив 1,3% после улучшения аналитических рекомендаций по акциям.