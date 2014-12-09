Итоги понедельника: падение американского фондового рынка из-за дешевой нефти

Вчера фондовые индексы США упали на 0,6-0,8%. Нервозность инвесторов ощущалась отчетливо — причиной тому стали опять же рекордно низкие цены на нефть (до минимумов с 2009 года). Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в понедельник упал Dow Jones Industrial Average - на 0,59% - до 17852,48. S&P 500 к концу торгового дня понизился на 0,73% - до 2060,31. Падение последнего - максимальное за семь недель, подсчитал MarketWatch.

Nasdaq Composite к концу понедельника опустился до 4740,69 пункта.

"Рынку надо взять перерыв, на рынке сейчас не так много денег для инвестиций и нет каких-либо поводов для вложений, - считает старший вице-президент ICAP Plc Рон Анари. - Снижение цен на нефть может быть хорошим фактором для американских потребителей, но оно дает нам намеки на замедление глобальной экономики. И независимо от того, насколько хорошо мы чувствуем себя здесь, мы не будем полностью уверенными в себе, если мировая экономика не показывает признаков активности".

По итогам торгов также в минус ушли 6 из 10 отраслевых групп S&P 500, причем котировки упали у 42 из 43 энергетических компаний из данного индекса. Например, акций Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на на 2,3% и 3,7% соответственно. Schlumberger Ltd. - тоже минус 3,4%, а ее конкурент Halliburton Co. - ниже на 4,4%.

Среди других «упавших» акций в понедельник - McDonalds Corp. (цена снизилась на 3,8%), казино Wynn Resorts Ltd. (минус 3,9%), Apple Inc. (ниже 2,3%).



Сейчас нефть Brent торгуется на уровне $65,34 за баррель, а WTI - по $62,53 за баррель. Вчера цены на нефть упали на 4% - это рекордное падение ниже $66 за 5 лет.





