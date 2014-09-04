Apple негативно влияет на американские индексы, евро и индекс доллара отдыхают.

Украина и Россия после вчерашних переговоров высказались о перемирии в конфликте. Тон высказываний, правда, очень разный: Украина говорит, что стороны договорились о постоянном прекращении огня, Россия продолжает неопределенную риторику.



«Есть несколько внешних факторов, которые выбивают рынки из зоны комфорта, - рассказал агентству Bloomberg в телефонном разговоре Тобби Лоусон, глава компании Newedge Group SA (Cидней). - В то время как инвесторы отслеживают геополитические риски на Украине и в Ираке, американские рынки продолжают расти на сильной статистике. Все ждут, что ЕЦБ начнет политику стимулирования экономики, поскольку есть ощущение, что вся Европа находится в дефляционном состоянии».

Сводный технологический индекс Америки Nasdaq снизился вчера на 0,6% после помпезного прыжка Apple вниз на 4,2%. «Яблочная» компания претерпела шквал критики на тему информационной безопасности своих услуг после кражи фотографий десятков знаменитостей из их аккаунтов в iCloud. Напомним, Apple 9 сентября планирует презентацию нового iPhone и еще нескольких приложений. Аналитики комментируют, что акции Apple поднимутся незначительно, если на событии не сразу будут очерчены «серьезные возможности крупной прибыли».

S&P 500 потерял 0,1%.

Евро находится на почти годовых минимумах, правда, вчера умудрился "технически" прибавить 0,1%.

Индекс доллара тоже сегодня стоял на месте (после вчерашнего соскальзывания вниз на 0,2%).