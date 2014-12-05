ЕС испугался и смягчил санкции

Как сообщает издание "Вести-финанс", ЕС в пятницу днем сообщил о поправках к санкциям против российских банков. Теперь российские банки смогут привлекать долгосрочное финансирование (больше месяца) от европейских банков.

Получить долгосрочный кредит или займ будет возможно, если цель такого привлечения - поддержание кредитоспособности и ликвидности юрлиц, зарегистрированных на территории ЕС и принадлежащих более чем на 50% российским банкам из санкционного списка. Такую информацию разместил Официальный журнал ЕС. Поправка коснется Сбербанка, ВТБ, "Газпромбанка", "Внешэкономбанка" и "Россельхозбанка".

Еще один «шажок» на путь смягчения - подписание между "Газпромом" и банком UniCredit кредитного соглашения на 390 миллионов евро. "Соглашение имеет большое историческое значение не только для развития взаимовыгодных отношений между двумя организациями, но и для расширения сотрудничества "Газпрома" с финансовыми кругами Италии и всей Европы в целом", - подчеркивает "Газпром".

Коснулись изменения и нефтедобычи. Согласно постановлению, теперь будет разрешена продажа, поставка, передача, экспорт оборудования или предоставление услуг с целью уменьшения последствий серьезных происшествий, способных нанести вред здоровью людей или окружающей среде. "В таких срочных случаях, обоснованных соответствующим образом, продажа, поставка, передача, экспорт или предоставление услуг, указанных в параграфах 1 и 2 (разработка нефти на глубоководных месторождениях, в полярных зонах, на сланцевых залежах - ред.) могут осуществляться без предварительного разрешения при условии, что экспортер оповестит компетентные органы в течение пяти рабочих дней после реализации, предоставив уточнения о настоятельной обоснованности продажи, поставки, передачи или экспорта, а также о предоставлении услуг без предварительного разрешения", - отмечает ЕС. Освобождение от ограничительных мер касается не только контрактов, которые заключены до 1 августа 2014 г. и до 12 сентября 2014 г., но и связанных с ними дополняющих контрактов.





