Вы заметили очередные интервенции ЦБ?

Российская национальная валюта резко выросла сразу после открытия торгов сегодня. Участники торгов уверены, что это последствия очередных интервенций центробанка — те самые действия, которые обещал проводить регулятор, если появится риск ухудшения финансовой стабильности экономики.

Некоторые трейдеры уверены, что сегодняшние интервенции — логичный ход со стороны Банка России, который исполняет вчерашние пожелания президента. Напомним, Путин заявил вчера, что центробанк и правительство должны «скоординированно отбить охоту у спекулянтов играть на понижение российской валюты».

"Это, несомненно, Центробанк - уже продано больше миллиарда долларов за несколько минут, больше сейчас некому такие объемы делать", - считает дилер крупного российского банка.

"ЦБ выполняет указания руководителя страны, по-видимому, не хочет, чтобы доллар был выше 54, а бивалютная корзина - выше 60. Но в корне это ситуацию не изменит: нефть дешевая, санкции на месте, население помимо валюты скупает сейчас импортные товары, выручка за которые сразу конвертируется в валюту", - говорит представитель западного банка (источник не называет эти банки).

К 12.14 по мск пара USD/RUB торговалась на отметке 53,67 (ниже на 1,03%), пара EUR/RUB — на отметке 66,44 руб. (упала на 1,21%). Пары понемногу восстанавливаются после резкого падения утром.



