Англичане вводят «налог на Google» с 2015 года

В 2015 году власти Великобритании введут новый 25% налог на прибыль транснациональных корпораций, которую они получили внутри страны и вывели за ее пределы. Этот налог уже окрестили «налогом на Google».

С его помощью британские власти хотят приструнить крупные зарубежные компании, которые уклоняются от уплаты налогов в Великобритании. Ожидается, что введение налога принесет казне £1 млрд в ближайшие пять лет.

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн объявил о введении с 1 апреля 2015 года нового налога. «Некоторые из крупнейших компаний мира, включая технологические, используют хитроумные схемы для уклонения от уплаты налогов,— заявил министр финансов.— Это несправедливо по отношению к другим британским компаниям. Это несправедливо по отношению к британскому народу. Сегодня мы положим этому конец».

Официально налог назвали «налогом на перемещенную прибыль», но журналисты придумали более интересный вариант - «налог на Google». Британские власти обвиняют Google и другие крупные технологические корпорации (Apple и Amazon, например) в использовании различных лазеек в законодательстве для вывода прибыли из Великобритании. В 2013 году Google заработала £5,6 млрд, но заплатила всего лишь £20 млн налогов в Великобритании.

Сейчас общая ставка налога на прибыль компаний в Великобритании составляет 21%, поэтому многие компании выводят прибыль, например, в соседнюю Ирландию, где ставка налога - 12,5%. Так, по данным газеты Financial Times, в 2012 году семь крупных американских компаний заплатили в Великобритании налог всего лишь £54 млн. Их оборот по отчетам был £1,2 млрд, хотя совокупные продажи достигали $15 млрд.

Аналитики сомневаются, удастся ли доказать, что компании незаконно уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, сложность будет с транснациональными технологическими корпорациями, представители которых, работая в одной стране, могут продавать онлайн-услуги в других странах, например рекламу. «Это будет очень трудно определить,— заявила WSJ партнер британской юридической фирмы Pinsent Masons Хизер Селф.— Мне кажется, что новый налог будет трудно применить и очень трудно получить с его помощью значительные суммы».