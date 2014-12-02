Азиатские индексы выросли во второй день зимы

Сегодня большинство фондовых индексов АТР выросли. Nikkei вырос на 0,4% и теперь торгуется на семилетнем минимуме. Впрочем, это можно считать своеобразной инерцией: инвесторы так увлеклись предположениями о том, что Банк Японии скупает активы, что не заметили, как агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг страны.



Kospi прибавил 0,03%: подорожали ценные бумаги нефтеперерабатывающей компании SK Innovation и судостроитель Hyundai Heavy Industries (+1,3% на каждую компанию).

Hang Seng прибавил 1,2%, индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге — 2,8%. Гонконгские компании по-прежнему слабо продаются на объединенной гонконгско-шанхайской площадке — сегодня было куплено акций на 300 млн юаней, при том, что дневная квота составляет 10,5 млрд юаней.

Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на целых 3,1% - лучший итог торгового дня с сентября 2013 года. Всё произошло благодаря скачку котировок банков: Bank of Communications, China Merchants Bank и China Minsheng Bank прибавили по 10% каждый (это максимально разрешенный рост в ходе одной сессии). Такой прыжок банковского сектора связан с ожиданием того, что китайский регулятор снизит требования к резервам кредиторов.