Минэкономразвития РФ: Рецессия в России будет уже в I квартале 2015 года

Появился новый вариант возможного «сценария» развития российской экономики в 2014-2015 гг. Так, по мнению Министерства экономического развития, Россия скатится в рецессию уже в начале 2015 года.

«Экономика РФ начнет скатываться в рецессию уже в первом квартале 2015 года», - заявил сегодня замглавы МЭР Алексей Ведев. По его словам, уже в конце этого года они ожидают снижение ВВП или нулевой рост.

Однако, чиновник уточнил, что классическое определение рецессии предполагает сокращение экономики два квартала подряд. По итогам 2015 года МЭР прогнозирует падение ВВП России на 0,8% вместо ранее ожидавшегося роста на 1,2%.