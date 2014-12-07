Проблемы «горячих» акций: популярность не гарантирует доход

Тщательный подбор акций для инвестпортфеля — еще не гарантия хороших результатов. Например, акции Twitter имели высокий оборот в этом году, но резко упали в цене. Компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в ноябре 2013 года.

В следующий, когда у вас будет соблазн купить «горячую» акцию, вспомните: популярность компании на фондовом рынке может привести к тому, что победители на самом деле станут проигравшими. Рассмотрим 20 компаний, которые имели большой оборот в этом году — когда ценные бумаги переходили из рук в руки сколько-то раз за день (в процентах от общего количества акций в обращении). Это один из способов измерить, насколько "горячая" та или иная акция.

Часть этих компаний получили огромные прибыли. Например, акции автопроизводителя Tesla Motors выросли на 65% в этом году. Но 14 акций, включенных в список, пошли вниз в этом году во вторник, согласно FactSet. Хотя фондовый S&P 500 изменился в 47 раз. Компания соцсети Twitter упала на 38%, интернет-провайдер Pandora Media - на 27%, а сайт Groupon ушел вниз на 36%.

Инвестор, который разделил бы $10.000 поровну на 20 акций в начале года, получил бы сейчас всего $9.152, вместе с дивидендами. Таковы данные чикагской исследовательской фирмы Morningstar.

Если бы те же $10.000 инвестировали в индекс S&P 500, прибыль выросла бы до $11.391.

Данный список был составлен AJO, инвестиционной компанией в Филадельфии, которая управляет $24,6 млрд по просьбе The Wall Street Journal и основывается на объеме торгов до 20 ноября. Для участия компании надо было иметь рыночную стоимость не менее 5 миллиардов долларов. Из анализа исключены компании, которые провели IPO в течение года.

"Покупка горячих акций является действительно плохой стратегией", - говорит Роджер Ибботсон, профессор финансов в Йельском университете. "Слишком много интереса к ним". Новое исследование, проведенное Ибботсон и Томасом Идзореком, президентом Morningstar Investment Management, помогает объяснить, почему акции могут стать хуже. Оно было опубликовано в сентябре в журнале «Управление портфелем».

Оба исследователя пришли к выводу, что есть факторы, которые влияют на будущие доходы от акций и легко могут взвинтить цены на некоторые акции. Эти факторы включают наличие свободного доступа к информации о компании в новостях и тенденции инвесторов проявлять чрезмерную активность при анализе перспектив. Это, в свою очередь, может привести к большой краткосрочной прибыли, но уменьшить потенциал для увеличения стоимости в долгосрочной перспективе.

В отличие от других факторов, которые также оказывают незначительное влияние на будущие доходы, эти могут сделать какие-то акции непопулярными. Редкие сделки, например, могут отпугнуть некоторых инвесторов. Также может отпугнуть довольно сложный поиск информации о компании, которая не очень-то известная.

С 1972 по 2013 год самые непопулярные акции выдали норму прибыли в 15,5%, по данным другого исследования Ибботсона. Норма прибыли от наиболее популярных акций составляет 8,3%. Эти данные получены при анализе крупнейших 3000 американских акций.

"Если измерять оборот, более популярные акции получают меньше прибыли, а менее популярные акции — больше оборота и прибыли".

Но, конечно, каждый случай индивидуален. Одна из причин, по которой акции могут стать «горячими» и популярным, это то, что инвесторы видят в компании потенциал для быстрого роста. Но и разочарование бывает очень часто. Опять же тот факт, что 14 из 20 акций упали в цене по списку AJO. Девять из них упали более, чем на 10%, а пять — более, чем на 30%.

"Если доходы не являются идеальными, то инвесторы восстают", - говорит Майкл Дауд из AJO.

К сожалению, выяснить, какая компания будет «жаркой», а какая нет, не всегда легко. Например, вы можете не заметить, когда объем торгов подскочит очень сильно, пока вновь не упадет.

Инвесторам бы лучше не пытается искать «горячие» акции. Рассмотрим, например, диверсифицированный фонд, который отслеживает рост акций. Рост биржевого фонда Вангуард Рассел, например, владеет акциями в 15 из 20 компаний, которые есть в списке AJO, так же, как сотни других. ETF составляет 12,6% в этом году, по данным FactSet. Это значит, что ежегодные доходы примерно 0,15% - или $15 за каждые вложенные $10.000.