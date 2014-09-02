Европейские индексы растут на испанских "дрожжах"

В Испании вышли данные по безработице — и, как ни странно, они положительные. Ожидалось, что работу потеряют 26 000 человек, а оказалось, что на улице оказались всего-то 8 100 бывших трудящихся. ЕЦБ в четверг должен будет выступить с заявлением по определению монетарной политики. Эти радостные вести помогли европейским индексам чуть подрасти.

Утром на торгах в Европе Dj Euro Stoxx 50 вырос на 0,48%, САС 40 прибавил 0,31%, а DAX “потолстел» на 0,68%.

Продолжают расти финансово-кредитные организации: банки BNP Paribas и Societe Generale прибавили 0,60% и 0,65% соответственно, Deutsche Bank окреп на 0,70%.

Французский производитель стальных труб Vallourec поднял цену акций на 3,95% после повышения своего рейтинга UBS с «нейтрально» до «покупать».

Air France-KLM вырос на 2,82% на хорошей внутренней статистике.

Что касается туманного Альбиона, то здесь тоже все неплохо: горнодобывающий сектор чувствует себя хорошо (Glencore Xstrata +1,14%, Bhp Billiton +1,19%, Rio Tinto +1,32%, Vedanta Resources +2,86%). Британские кредиторы тоже на подъеме (Barclays +0,02%, Royal Bank of Scotland +0,11%, HSBC +0,15%, Lloyds Banking +0,35%).