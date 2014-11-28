Рубль попал под распродажу: доллар за 50,28 руб., евро за 62,57 руб.

Курс доллара повысился до 50,283 руб., курс евро — до 62,579 руб.

К вечеру торговой сессии курс рубля продолжил падение. Это происходит уже четвертый день подряд — и хотя днем валюты пытались восстановиться, им это не удалось. В итоге на торгах были зарегистрированы новые максимумы валютных пар.

Так, курс доллара к закрытию достиг уровня 50,28 руб., евро - 62,58 руб. Рубль в пятницу вечером продолжил терять позиции на фоне дешевой нефти — нефть Brent упала до $70,07 за баррель (упала 3,53%). Еще утром инвесторы пытались отыгрывать решение ОПЕК, но им это не совсем удалось.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня заявил, что по итогам 2015 года ожидает цену на нефть в диапазоне 70-75 долларов за баррель. И вот не угадал — цена упала уже до этих уровней. По словам Александра Новака, Минэнерго прогнозирует восстановление цен до уровня $85-90 за баррель.