Золото падает до недельного минимума из-за окрепшего доллара

Во вторник фьючерсы на золото упали до самого низкого уровня за неделю, находясь под давлением заметно окрепшего доллара, который сместил спрос на убежище-золото. На подразделении Comex Нью-Йоркской товарной бирже золото с поставкой в ​​декабре коснулось минимума $1275,60, в последний раз было ниже на 0,71% - на отметке $1278,30 за унцию.

Во вторник индекс доллара, который отслеживает динамику валюты против других основных валют, достиг максимума 82,95, сильнейшего уровня с июля 2013 года. Евро торгуется на годовом минимуме по отношению к доллару на фоне повышенных ожиданий, что ЕЦБ будет осуществлять новые меры смягчения для укрепления долгосрочных инфляционных ожиданий в еврозоне.

Сильный курс доллара США поднимает в цене золото для покупателей, использующих другие валюты, поскольку драгметалл торгуется американским долларом. В пятницу инвесторы ожидают выпуска американских данных по занятости, так как они могут дать дальнейшие представление о прочности восстановления на рынке труда, которое является ключевым фактором в принятии решения относительно дальнейшего пути развития денежно-кредитной политики.



Цены на палладий снизились, но остаются близкими к 13,5-летнему максимуму на фоне опасений, что ужесточение санкций против России, крупнейшего в мире производителя палладия, может отразиться на поставках. На Nymex палладий с поставкой в ​​декабре подешевел на 0,35% до $ 906,40 за унцию, с максимума понедельника $913,00.

Между тем, серебро с поставкой в ​​декабре подешевело на 0,28% до торгов на уровне $19,44 за унцию, в то время как медь с поставкой в ​​декабре почти не изменилась и торгуется на уровне $3,158 за фунт.