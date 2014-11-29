Какой будет экономика США? Четыре варианта развития

В III квартале американская экономика выросла на 3,9%, чему многие несказанно радовались. Об этом говорят пересмотренные данные Министерства торговли США. За последние

У крупнейшей мировой экономики не было таких быстрых темпов роста пять кварталов подряд с конца 1990-х гг. И это, пожалуй, не самый главный для инвесторов индикатор. За последний год в США очень быстро выросла занятость населения, и, скорее всего, взятый темп будет только расти. Но верно ли будет утверждение, что с американской экономикой все стало хорошо?

Если обратиться к статистике, то мы увидим, что реальное производство увеличилось всего-то на 2,4% за последний год. Конечно, это произошло из-за плохих первых трех месяцев года, когда экономика упала на 2,1% в годовом исчислении. Рост на 2,4% не оценивается экономистами как нечто исключительное, наоборот, он находится близко к тренду последних четырех лет. Вместе с тем зарплаты в стране растут на удивление очень медленно. За год средний недельный заработок вырос всего на 2,8%.

Дела в США точно идут не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, уже не назовешь монетарную политику «нормальной», хотя и ускоряет темпы экономика, но инфляция и рост зарплат идут самыми настоящими «черепашьими» шагами. Во-вторых, несмотря на то, что инфляция пока не давит на экономику, ФРС уже готов к нормализации и первое повышение может произойти уже в 2015 г. Аналитики прогнозируют, что это произойдет в первой половине года. С оговоркой - только если темпы роста экономики США будут очень быстрыми.

Пока ведомство Джанет Йеллен будет следить за ситуацией и думать, какую формулу применить, что подойдет экономике в данный момент, мы посмотрим, что это за формулы.

Первый вариант

Данные по ВВП показывают очень положительную ситуацию в американской экономике. За последние два квартала рост был очень быстрым, но это может быть частью волатильности или частью восстановления (после трудного запуска в первые три месяца 2014 года). В таком случае ждем сдвиг к гораздо медленным темпам роста. Конечно, такой вариант менее привлекателен, и это значит, что ФРС следует очень внимательно следить за любыми признаками замедления роста.

Второй вариант

Эта формула развития событий - элементарное везение для экономики США. По фундаментальным показателям она остается такой же, какой была 1-2 года назад, однако с мощным толчком из-за резкого падения нефтяных цен и другое сырье. В таком случае ФРС будет следить за признаками того, что дефляция не предвидится или что экономика приближается к границам своего потенциала (любой из трендов подхлестнет инфляцию).

Третий вариант

Так называемый “вековой застой”. ФРС добилась стабильного роста, но только благодаря опасному и непредсказуемому росту цен на активы. Тут перед ФРС встанет сложный выбор: попробовать определить самые опасные крайности и удерживать их за счет снижения темпов роста, либо смириться с растущей финансовой нестабильностью и надеяться, что падение будет безболезненным.

Четвертый вариант

Последняя формула такова. В стране базовые ресурсы для производства наконец-то растут хорошими темпами, частично благодаря передовым информационным технологиям, новым электронным бизнес-моделям и мощному толчку от энергетического сектора США. Такие тренды приведут к тому, что производство будет опережать рост занятости. Одновременно из-за прогресса технологий задерживается рост зарплат. Но здесь ФРС нужно будет переживать за необоснованные колебания - и правда, тут чем быстрее растет и развивается экономика, тем быстрее будут появляться новые технологии для сбережения капитала.

Любой из вариантов может оказаться реальностью. Однако ФРС не надо забывать свою правильную модель - придерживаться нулевой процентной ставке. Из-за того, что рост может произойти резко, даже без всяких неприятных сюрпризов, но он так же быстро рухнет, когда эти сюрпризы появятся.

Бесспорно, всех экономистов восхищает восстановление американской экономики за последние месяцы, однако не воспринимайте это как само собой разумеющееся событие. Хотя бы пока есть у них рекордно низкая процентная ставка и невысокая инфляция, а экономика остальных стран остается нестабильной.