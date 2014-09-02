Чем закончился день вчерашний

Вчера в США праздновали День труда, поэтому за вчерашний день на Уолл-Стрит не произошло вообще ничего — биржи были закрыты. Зато сегодня нас ждет шквал новостей: эксперты ждут серьезного падения котировок Apple ввиду произошедшего скандала. Кроме того, выйдет очередной блок макростатистики (индекс делового оптимизма PMI), который повлияет и на курс доллара, и на фондовый рынок.



Европа в понедельник опять «переваривала» плохие новости из Киева (они стабильно приходят по пятницам, и стабильно в виде информационного недоказанного полувброса, и стабильно до середины недели фондовая Европа приходит в себя). Вчера к вечеру рынки относительно стабилизировались: индексы изменились после фиксации ежемесячного прироста на фоне статистических данных по Германии и по еврозоне в целом. Производственный сектор в августе рос, но медленнее, чем ожидалось (падает число новых фабричных заказов, и сказывается санкционная война). Выросли национальные индексы 10 из 18 стран еврозоны. Изменения незначительные: все ждут Заседания ЕЦБ по монетарной политике, и поэтому рост геополитических рисков в Украине в любом случае скажется на приходящих новостях.

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменения, и даже сопроводительное заявление как будто было скопировано с прошлого заседания.

Цены на ноябрьские нефтяные фьючерсы Brent вчера стоили ниже 103 доллара за баррель, зато сегодня — уже 109,13$. WTI на момент закрытия европейских торгов стоила 95,60 долларов за баррель.