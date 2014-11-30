Самые ценные бренды мира в 2014 году

Наиболее ценные и влиятельные бренды есть по всему земному шару и они охватывают самый широкий спектр промышленности. Forbes оценил ведущие бренды на основе их доходов за последние три года и актуальности в своей отрасли. Надо признать, что практически все из списка хоть какое-то отношение имеют к каждому из нас. Это, своего рода, сливки среди всех брендов.

1. Apple

Стоимость бренда: $124,2 млрд, изменение за год: 19%

Бренд Apple стоит вдвое больше, чем любой другой на планете, по нашим подсчетам. Компания продала 39,3 млн айфонов за последний квартал и может продать еще около 60 млн в течение последних трех месяцев 2014 года. Apple также продал 12,3 млн iPad и 5,5 млн Mac за прошлый квартал.

2. Microsoft

Стоимость бренда: $ 63,0 млрд, изменение: 11%

Оценка стоимости бренда подскочила на 11% после того, как Microsoft попытался сделать переход к мобильному миру. Microsoft все больше отходит от компьютеров и программного обеспечения к модели лицензирования и облачным технологиям. Microsoft подписали пятилетний контракт на $400 млн спонсорства НФЛ в прошлом году. Он включает Surface планшетные компьютеры на полях в 2014, которые загружают видео высокого разрешения и фотографии.

3. Google

Стоимость бренда: $ 56,6 млрд, изменение: 19%

Google является общим именем для поисковика и компании, но то, что отделяет Google от таких марок, как Kleenex и Xerox, это сумма денег, которую он генерирует. Бренд Google получает $16 миллиардов прибыли до уплаты процентов и налогов за последние 12 месяцев. Они также больше всех тратят на рекламу — около $2,8 млрд в 2013 году.

4. Coca-Cola

Стоимость бренда: $ 56,1 млрд, изменение: 2%

Все меньше употребляющих газированные напитки становится в США, Китае и Бразилии, а вместе с тем замедлился рост бренда Coca-Cola.

5. IBM

Стоимость бренда: $47,9 млрд, изменение: -5%

IBM работает над переориентированием деятельности с аппаратной компании к одному, что называется, облачным технологиям, но это сложно делать, чтобы получать по сто миллиардов на продажах. Доходы компании падали 10 кварталов подряд.

6. Макдональдс

Стоимость бренда: $39,9 млрд, изменение: 1%

Фаст-фуд резко теряет клиентов в США и за рубежом, и в то же время борется с клиентами, которые меняют привычки и переходят к конкурентам — таким, как Chipotle, например. Мировые продажи в том же магазине выросли на 3,3% в третьем квартале. Макдональдс по-прежнему является крупнейшим брендом продуктов питания в мире с 35 000 ресторанов в более чем 100 странах и он обслуживает в среднем 70 миллионов человек каждый день.

7. General Electric

Стоимость бренда: $37,1 млрд, изменение: 9%

GE отходит от своей потребительской компании и основное внимание уделяет бизнес-отношениям. Последний шаг — продажа своего бренда для Electrolux в Швеции за $3,3 млрд. Electrolux по-прежнему планирует продавать технику под брендом GE. General Electric является единственным оставшимся членом оригинального Dow Jones Industrial Average, запущенным в 1896 году.

8. Samsung

Стоимость бренда: $35,0 млрд, изменение: 19%

Самый большой в мире производителб смартфонов сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Apple в премиум сегменте и китайскими производителями мобильных телефонов в масс-маркете. Южнокорейский гигант либерально использует спортивные звезды, типа Леброн Джеймс и Мария Шарапова, в своей рекламе, которая имела бюджет в $3,8 млрд в прошлом году. Бренд вызвал бурное обсуждение, когда Дэвид Ортис сделал селфи с президентом Обамой в апреле, когда Red Sox посетил Белый дом после победы на World Series.

9. Toyota

Стоимость бренда: $31,3 млрд, изменение: 22%

Toyota занимает примерно второе место в ежегодном исследовании Consumer Reports среди самых надежных автомобильных брендов. Toyota обходит только Lexus. У компании есть все шансы стать мировым бестселлером третий год подряд. Прибыль компании выросла в два раза в прошлом году.

10. Louis Vuitton

Стоимость бренда: $29,9 млрд, изменение: 5%

Louis Vuitton — самая ценная роскошь в мире. Ее продукция включает изделия из кожи, сумки, чемоданы, обувь, часы, ювелирные изделия и аксессуары. Большинство из них украшены знаменитой монограммой LV. Это один из самых прибыльных брендов в мире.

11. BMW

Стоимость бренда: $28,8 млрд, изменение: 4%

Лидер на рынке автомобилей класса люкс. В 2013 году BMW достиг рекордных продаж автомобилей 1,66 млн.

12. Cisco

Стоимость бренда: $28,0 млрд, изменение: 4%

Самый большой в мире производитель сетевого оборудования сталкивается со спадом продаж в Китае и Бразилии.

13. Intel

Стоимость бренда: $28,0 млрд, изменение: -9%

Стоимость бренда корпорации Intel идет вниз второй год подряд. Его попытки преобразовать смартфоны и планшеты не помогают. Третья четверть показала хорошие новости, когда Intel начал поставлять рекордные 100 миллионов микропроцессоров.

14. Дисней

Стоимость бренда: $27,4 млрд, изменение: 19%

Walt Disney Company превратилась в известное глобальное предприятие, которое работает как в развитых, так и на развивающихся рынках. Дисней имеет пять точек отдыха с 11 тематическими парками и 44 курорта в Северной Америке, Европе и Азии. Шестой диснейленд находится в Шанхае.

15. Oracle

Стоимость бренда: $25,8 млрд, изменение: -4%

Легендарный Ларри Эллисон ушел в отставку из компании в сентябре. Oracle имеет 400 тыс. корпоративных клиентов в 145 странах.

16. AT&T

Стоимость бренда: $24,9 млрд, изменение: 3%

AT&T участвовал в спортивном спонсорстве Большого шлема. В громких событиях обеспечил миллионы долларов для AT&T.

17. Mercedes-Benz

Стоимость бренда: $23,8 млрд, изменение: 1%

Инновации — один из отличительных признаков бренда Mercedes-Benz. Mercedes фокусирует свои расходы на спонсорство мероприятий, которые привлекают состоятельных людей. Например, гольф, теннис и неделя моды в Нью-Йорке.

18. Facebook

Стоимость бренда: $23,7 млрд, изменение: 74%

Различные исследования сообщают, что меньше подростков стали использовать соцсеть, но бренд Facebook по-прежнему несет огромный вес с 864 млн ежедневных активных пользователей - в сентябре. Выручка за последний квартал подскочила на 59% от рекламы. Миссия компании: "Дать людям возможность поделиться и сделать мир более открытым и связаться друг с другом".

19. Wal-Mart

Стоимость бренда: $23,3 млрд, изменение: 7%

Охватывая более чем 1 млрд квадратных метров по всему миру, Wal-Mart Stores служит 245 млн клиентам каждую неделю в 11 000 магазинах в 27 странах, включая Бразилию, Чили, Канаду, Японию и Великобританию. Рост продаж замедлился, но Wal-Mart остается крупнейшей компании в мире с $473 млрд выручки за последний финансовый год.

20. Honda

Стоимость бренда: $23,2 млрд, изменение: 10%

Honda называют самым известным брендом в 2014 году. Honda Accord был самым продаваемым седаном в США в 2013 году, едва впереди шли Toyota Camry, а Honda Civic заняла третье место.

21. Nike

Стоимость бренда: $22,1 млрд, изменение: 22%

Бренд Nike стреляет во все стороны. У него двузначный рост. Женская одежда продается быстрее, чем мужская, и бизнес ждет рост еще на 40% к 2017 году. Nike быстро сократили разрыв с Adidas.

22. Verizon

Стоимость бренда: $21,6 млрд, изменение: 11%

Verizon завершила сделку по приобретению в этом году 45% косвенного интереса Vodafone Group в Verizon Wireless на сумму $130 млрд. Инвестиции Verizon в беспроводные, оптоволоконные и IP-сети позволяют компании предоставлять услуги в глобальном масштабе.

23. Budweiser

Стоимость бренда: $21,4 млрд, изменение: 1%

Budweiser (в том числе Bud Light) является крупнейшим брендом для Anheuser-Busch InBev. Мировой пивной гигант был создан в 2008 году, когда бельгийская InBev приобрела Anheuser-Busch. Bud - теперь пивной бренд в США после Bud Light и Coors Light №3.

24. Amazon.com

Стоимость бренда: $21,4 млрд, изменение: 45%

Amazon.com открыла свой интернет-магазин в 1995 году и продажи уже достигли до $85 млрд - больше, чем получает любой американский ритейлер типа Wal-Mart, Costco и Kroger. Бренд имеет лояльную клиентскую базу со своими премьер-членами, которые тратят почти вдвое больше, чем обычные клиенты.

25. SAP

Стоимость бренда: $20,7 млрд, изменение: 6%

74% от выручки получены в мире и 16 триллионов долларов на розничных покупках. SAP, немецкий лидер корпоративного программного обеспечения, находится в центре сегодняшней революции технологий. У компании SAP 263 тыс. клиентов в 188 странах.