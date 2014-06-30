Положение доллара менялось на прошлой неделе после данных из США

Американский доллар упал против японской йены в понедельник после появления отчетов по промышленному производству, которые не оправдали ожиданий экспертов.

Так, в мае в Японии промышленное производство выросло на 0,5% вместо ожидаемых 0,9% прироста каждый месяц. В связи с низкими данными падает соотношение валют на валютном рынке. Сегодня USD/JPY торгуется на уровне 101,28 (спад на -0,14%).

В конце прошлой недели доллар оказался ниже в соотношениях к основным валютам. Причину видят в том, что оптимистичные данные потребительских настроений из США не смогли развеять опасения по поводу будущего подъема экономики страны. Тогда в докладе было сказано, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки в течение длительного периода, а экономика США в первом квартале резко снижается.

Доллар ослаб по всем направлениям после заявления Министерства торговли в среду о том, что ВВП США сократился в годовом исчислении на 2,9% за первые три месяца, а прогнозировали снижение только на 1,7%. Изначально сообщалось, что в первом квартале ВВП США увеличился на 0,1%, но после пересмотра данных ВВП показало сокращение на 1,0%.

Точно так же не оправдались ожидания данных о потребительских расходах в США в четверг. Они выросли всего на 0,2% в мае против ожидаемых 0,4%.



Индекс доллара США, отслеживающий динамику валюты против валютной корзины остался на прежнем уровне - 80,09.

На этой неделе инвесторы будут ждать отчеты в четверг о несельскохозяйственной промышленности, чтобы определить дальнейшие действия и оценить прочность на рынке труда. В то же время отчет об инфляции в еврозоне в понедельник также окажется в центре внимания до встречи политиков Европейского центрального банка и пресс-конференции в четверг.



В понедельник еврозона ждет предварительные данные по инфляции потребительских цен. Германия опубликует данные по розничным продажам. Великобритания даст отчет по кредитованию физических лиц. Канада опубликует ежемесячный отчет по ВВП. США выпустит данные по производственной активности в регионе Чикаго и отчет о продажах жилья.