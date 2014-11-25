Азия закончила фондовый день разнонаправленно

Торги во вторник закончились в Азии разнонаправленно. Nikkei и Shanghai Composite выросли на 0,3% и 1,4% соответственно, Hang Seng и S&P/ASX упали на 0,2% и 0,5% соответственно.

Японский рынок подстегнули слова Харухико Куроды о том, что целевой уровень инфляции будет достигнут в 2015 году, и что японский регулятор будет корректировать свою стимулирующую политику и в дальнейшем, по полной программе пытаясь использовать преимущество слабой иены.



Акции Sony Corp выросли на 6,1% (аналитики JPMorgan улучшили рекомендации для них с «нейтрально» до «выше рынка»).

Китайский рынок испытывает мажорные настроения благодаря неожиданному снижению процентной ставки. Более того, китайский регулятор высказывается на тему того, что продолжит смягчать монетарную политику.