EUR/USD падает, не обращая внимание на хорошие отчеты из Германии

Сегодня днем в паре EUR/USD наметился очередной разлад. Евро стал падать против доллара и совсем не обращает внимание на положительные экономические данные из Германии. На рынке все еще сохраняется спрос на американские доллары.

Во время торгов пара упала незначительно — до уровня 1,2416, затем укрепилась около 1,2431. Сейчас торгуется на отметке 1,2436, опустившись на 0,05%.

Скорее всего, поддержка пары будет на отметке в 1,2372, а сопротивление - на 1,2571. Сегодня итоговые отчеты показали, что Германия показала экономический рост в 0,1%, едва избежав рецессии в III квартале. Вчерашний отчет показал, что бизнес-климат в Германии стал лучше в ноябре, хотя последние полгода только ухудшался.

Экономисты с оптимизмом отнеслись к новым данным, отмечая вероятность того, что спад немецкой экономики закончился. Они также подчеркивают возможность скорого внедрения новых мер количественного смягчения со стороны ЕЦБ.

Сегодня ждем отчеты из США - пересмотренные данные по росту экономики в III квартале и отчет о потребительской уверенности за ноябрь.