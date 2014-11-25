Российский бизнесмен получил доход более 500% на инвестиции в Alibaba

Недавно Алишер Усманов, известный российский бизнесмен, во время интервью для американского телеканала CNBC сказал, что его часть в китайском интернет-гиганте Alibaba стала дороже на 500%. Конкретную сумму вложений и дохода он называть не стал.

По словам Усманова, доходность очень большая. И он не стесняется говорить о ней. «Я думаю, более 500%», — сказал бизнесмен. Обсуждать объемы инвестиций он не захотел, единственное лишь подтвердил, что не продавал акции компании и все еще владеет той же долей, какую приобрел прежде. Как признается, доля эта не очень большая, но достаточная.

В том же интервью Усманов рассказал, что продал свою часть акций Facebook, чтобы больше внимания сосредоточить на других проектах. «Нельзя заработать все деньги, нужно оставить их и еще кому-нибудь», — прокомментировал он свое решение.

Напомним, IPO интернет-компании Alibaba прошло в сентябре 2014 года и стало самым крупным в истории. За несколько дней компания получила более $25 млрд инвестиций, а за первый день размещения публичных акций их цена выросла на 38%.