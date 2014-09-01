Вся Азия торговалась в зеленой зоне, а Корея — в красной

В понедельник азиатские фондовые рынки выросли на фоне местных новостей. Только Южная Корея откололась от коллектива и закончила фондовый день снижением.



На 0,3% подрос Nikkei (за счет возросшего интереса к акциям малых и средних компаний). KOSPI «похудел» на 0,03% - в августе чуть снизился экспорт из Южной Кореи. При этом акции Samsung Engineering и Samsung Heavy Industries подорожали после того, как две этих компании сообщили о слиянии (+12,5% и +6,2% соответственно). Выросли котировки сотового оператора SK Telecom (+2,4%).

Hang Seng прибавил 0,04%, а Shanghai Composite прибавил 0,8% (за счет оборонных и медийных компаний).