Как ЕС планирует превратить $26 млрд в $390

Европейский Союз планирует создание фонда на 21 млрд евро ($ 26 млрд), который разделит с частными инвесторами риски новых проектов.

Новый проект станет якорем инвестиционной программы ЕС и в итоге должен принести в 15 раз больше первоначальных вложений, согласно источникам агентства Bloomberg. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует объявить об этой инициативе на текущей неделе. Цель проекта — дать импульс частному бизнесу, минимизировать его риски так, чтобы частные проекты могли успешно стартовать. Среди комплекта инструментов фонда будут и кредиты, и предоставление гарантий, и доли в акциях, и долговые расписки.

Инвестиционный проект Жана-Клода Юнкера стремится объединить ресурсы ЕС и регуляторные изменения, чтобы запустить активный процесс инвестиций. План — всего лишь один из элементов новой экономической стратегии ЕС, и ни в коем случае его не нужно воспринимать как волшебную палочку, которая чудесным образом вытащит Европу из сложной экономической ситуации.



Европа изо всех сил пытается сейчас снова запустить процесс экономического роста, однако удается это ей пока плохо. 18 стран еврозоны в 2014 году, по прогнозам, увидит рост всего на 0,8%. Уровень безработицы в регионе в целом равен 11,5%, а в Греции и Испании — все 25%.

Евро — на пути к пятому подряд снижению по итогам месяца, а Марио Драги при этом говорит, что чиновники ЕЦБ «сделают всё, что в их силах» для разгона инфляции по направлению к целевым уровням.

В то время как план Юнкера включает инвестиции в инфраструктурные объекты и социально полезные области, все-таки эта сумма в 21 млрд евро с предложенным 15-кратным плечом кажется аналитикам слишком фантастичным. Даже с дополнительными фондами на 30 млрд евро и более скромным рычагом (в 10 раз) «план может не осуществиться с самого начала», - говорят аналитики RBS.

Чиновники ЕС тем временем не унывают: он будет использовать существующие ресурсы и не потребует от стран-участниц сообщества дополнительных денежных вливаний. В фонде будет собственное управление, а ограничений на работу останется существенно меньше, чем у ранних инициатив (например, у программы финансирования, под которую подпадали только международные предприятия).

Фонд будет в состоянии забирать на себя часть риска стартапов — это, в свою очередь, способствует снять некоторые ограничения государственных бюджетов и частично уберет проблемы нежелания частного сектора брать на себя риски.

«Нам нужно изменение политики устранения препятствий, которые мешают широкому частному инвестированию», - говорят чиновники ЕС.