Уоррен Баффетт: акции может купить каждый

Думаете, что у вас нет бизнеса, если вы находитесь на фондовом рынке? Уоррен Баффет хочет, чтобы вы подумали еще раз.

В интервью CNBC в Бекки Квик в начале этого года Баффета спросили, почему он говорит о "некоторых мыслях об инвестировании" в части своего письма для Berkshire Hathawayк акционерам, и выделяет ферму в 50 милях к северу от Омахи, штат Небраска, которую он купил в 1986 году и торговую недвижимость в Нью-Йорке, которую он приобрел в 1993 году.

Квик сказала то, о чем многие подумали: Баффет имеет в виду, что недвижимость была лучшей инвестицией, чем акции. Она спросила: "Как вы думаете, недвижимость и другие активы - лучшее место для денег, чем акции?"

Ответ Баффета был прямым и неожиданным:

«Нет, они спекулируют неправильно. Я использовал эти иллюстрации, потому что я не знаю так много о недвижимости или фермерских хозяйствах. И все же можно было бы успешно инвестировать в них. И я чувствую то же самое, когда люди говорят об акциях... Вы можете иметь большой - на протяжении всей жизни - опыт в акциях и действительно не быть специалистом в области бухгалтерского учета».

В условиях финансового кризиса многие американцы считают, что фондовый рынок сфальсифицирован. И это легко понять, так как средний американец не может ивестировать много денег. Но Баффет и многие другие хотят, чтобы мы думали по-другому об акциях.

Стратегия Баффета

Так как же мы должны начать? В письме к инвесторам Баффет изложил свои «Основы инвестирования». Он начал с того, что отметил следующее:

Вам не нужно быть экспертом, чтобы добиться хороших доходов от инвестиций. Но если у вас вообще нет никаких представлений о рынке акций, вы должны признать это и пройти курс определенного обучения, чтобы работать достаточно хорошо. Это просто, поверьте ему. Хотя мы не должны быть экспертами в аспектах бизнеса и бухгалтерского учета, который сопровождает его, Баффет снова и снова отмечает, что при выборе инвестиций мы должны придерживаться нашего круга компетенций и избегать тех областей, о которых мы ничего не знаем.

Баффет, возможно, ничего не понимает в сельском хозяйстве и недвижимости, но он узнал достаточно о базовых тенденциях ферм в штате Небраска и недвижимого имущества в Нью-Йорке и потому чувствует себя комфортно, инвестируя в них. Таким же образом мы должны инвестировать только в компании, чей бизнес мы понимает. Или, как он однажды выразился, "если вы хорошо понимаете только одну вещь, вы должны использовать свои таланты, чтобы быть наиболее полезным и заставить других использовать их".

В письме он также предложил людям попытаться понять будущую производительность всего, что они покупают - будь то акции, ферма или часть имущества. Если все признаки указывают на то, что актив будет продуктивным и продолжит давать прибыль в ближайшие годы и десятилетия, это может быть выгодным вложением (хотя цена также играет в этом вопросе).

Вам не потребуется быть внимательным каждый день и переживать из-за колебаний цены и рынка или экономических условий. Вместо этого следует искать грамотные активы, чтобы понять истинную долгосрочную стоимость самой инвестиции.

Подводя итог, Баффет отметил, что когда он и его давний деловой партнер Чарли Мангер инвестировали в акции, они думали, что покупают «небольшими порциями бизнес". «Такой анализ очень похож на то, что мы используем в покупке целых предприятий", - сказал Баффет.

В то время, как Баффет считает, что акции могут быть для всех, он не говорит, что они должны быть у каждого. Короче говоря, он понимает: многие могут не иметь времени, энергии, желания сделать свой собственный инвестиционный вклад, а потому используют какую-то другую альтернативу.