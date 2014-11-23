Уолл-стрит закрыла торги в пятницу очередными историческими максимумами

Неделя завершилась на мировых рынках событиями, причем во всех трех ключевых регионах.

Народный банк Китая объявил о том, что впервые более чем за два года он снижает свою годовую процентную ставку. В Европе тоже зарегистрирована почти аномальная активность: глава ЕЦБ Марио Драги снова говорил громкие слова о том, что пора поднимать чрезмерно низкую инфляцию еврозоны любыми средствами. В отличие от ранних заявлений, президент европейского регулятора наконец-то подкрепил свои слова хоть каким-то делом: ЕЦБ начал программу скупки активов.

А на Уолл-стрит вот уже пятую неделю подряд индексы закончили неделю повышением.

Все 10 основных секторов S&P 500 выросли, и 63% акций, которые торговались в пятницу на Уолл-стрит, подорожали. Чуть хуже вел себя Nasdaq: в зеленой зоне закрылись только 50% компаний, которые его составляют.



Итак, DJIA вырос на 0,5% (и на 1% по итогам недели); S&P 500 прибавил 0,52% (и на 1,2% за неделю); Nasdaq окреп на 0,24% (и на 0,5% за неделю).

Не очень звездные показатели Nasdaq объясняются падением акций высокотехнологичных компаний с большой капитализацией: так, полтора процента потеряла Microsoft Corp. и на целых 2,1% скользнула вниз Netflix Inc. Но, пожалуй, лузером недели в технологическом секторе (да и во всем S&P 500) можно смело объявлять GameStop Corp, которая снизила капитализацию на целых 13% после публикации слабой отчетности за III квартал.

Перейдем к победителям. Ross Stores и Autodesk прибавили на 7,3% и на 6,4% соответственно.