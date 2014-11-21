EUR не долетел до конца недели: сбили. Кто?

Важные события уходящей недели: опубликованы протоколы Банка Англии и ФРС; инфляция США возможно достигла дна; Евро тотально распродали вечером пятницы.



USD

Герой недели. И уже не первой, надеемся, что и не последней. Ключевыми событиями уходящей пятидневки стали: публикация протокола FOMC и данные инфляции. Индекс потребительских цен (инфляция) подсказывает нам, что индикатор возможно достиг свое дна и фиксируется, дальнейший его рост может ускорить разговоры о повышении процентной ставки ФРС. Сам же ФРС, в протоколах заседания FOMC особое внимание обратил на необходимость наблюдения за понижающим трендом инфляционного давления в долгосрочном периоде. В среднесрочной перспективе инфляционные риски также сохраняются ниже целевых уровней ожиданий членов комитета.

Рынок труда и инфляция – главные двигатели рынка в ближайшей перспективе.

К слову, из мелочей, рынки говорили об улучшении сектора недвижимости, так, про «между прочим».

GBP

Морочил голову всю неделю: все никак не решит «то ли он умный, то ли он красивый», а в паре с американцем, было и вовсе не легко.

Несмотря на завышенные ожидания сокращения CPI, вызванные квартальным инфляционным отчетом, индекс потребительских цен, опубликованный на этой неделе не пошел на попятную: 1,3% против 1,2% (прогноза и предыдущего периода). Настроенные на бойню медведи разочаровались, но все же не пропустили быков в этот момент. Те в свою очередь отыгрались на публикации протоколов прошлого заседания MPC Банка Англии.

Протоколы опять подставили медведей под прицел: инфляция оказывается может быть разогнана до целевого уровня, пара выросла.

Третий «под дых» был в четверг: розничные продажи вместо ожидаемого сокращения прибавили в весе. Жару дал рост продаж мебели и производных, сказывается недавний бум рынка недвижимости замешанный на снижении цен. Но, но, но. Надо следить за британцем, что-то тут не чисто: сигналы на «улучшение», но их недостаточно.

EUR

Евро начал свою неделю с Марио Драги, и закончил неделю с Марио Драги, особенно эффектным стало второе выступление Супер Марио, и в этот момент Евро потерял все, что приобрел за пять дней – курс EURUSD сократился на 130 пунктов.

Причина проста, и заключена в одном предложении: “We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible, as our price-stability mandate requires,”Мы должны поднять инфляцию так быстро, насколько это возможно. Причиной такому резкому словообороту послужило другое выражение: «have been declining to levels that I would deem excessively low», Инфляционные ожидания оказались на уровне, который я считаю чрезмерно низким.

Остается две недели до очередного заседания Европейского Центрального Банка, который, вероятно стоит на пороге расширения программы стимулирования. Это достаточно четкий сигнал со стороны Марио Драги, что не только «праздник приближается», но и приближаются меры стимулирования. Под занавес года – интересная завязка.

Последняя неделя ноября

Предстоящую неделю рынки будут собираться с мыслями и силами, перед последним, в этом году рывком в первой половине декабря. Фундаментальный фон в большей степени в эти дни будут составлять незапланированные события или «неожиданно» всплывающая информации.

Более-менее торговые дни вторник-среда/пятница. Обязательно стоит оставаться на связи с информационным потоком в эти дни, так как риск спонтанных движений валютных пар на «слухах» возрос