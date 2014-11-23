8 главных уроков за 80-летнюю историю рынка

Колумнист MarketWatch Паул Мерримен в своей статье рассуждает о том, какие уроки нужно извлечь из всей истории рынка. Предлагаю присоединиться к его рассуждению и представляю адаптированный перевод материала.

Как вы думаете, какие самые главные знания должны быть у инвестора?

Держать свои расходы на низком уровне? Нанять суперменеджера? Избегать уплаты налогов? Ловить идеальный момент? Это все значимое, но, пожалуй, самое важное решение — это выбор активов, в которые вы будете инвестировать. Выбор класса активов - причудливое название для совета, конечно.

На самом деле, откладывать какие-то деньги, чтобы потом вложить эти средства в первую очередь — это, пожалуй, наиболее важный шаг. И если вы не делаете этого, то вы даже не инвестор.

На фондовом рынке вы можете инвестировать в популярные растущие акции или в акции по низкой стоимости. Можно инвестировать в крупные компании (с большой капитализацией) или небольшие компании (с малой капитализацией). Вы можете инвестировать в американские акции или в международные. Можно и в сами развивающиеся рынки акций вкладывать средства и даже в инвестиционные фонды недвижимости.

По мнению экспертов, более 90% вашей конечной доходности от инвестиций зависит от выбора класса активов. (Предполагается, что вы вложили деньги и оставляете их там. При перемещении их из одних активов в другие ваши результаты совершенно непредсказуемы).

Есть некоторые исследования о том, как самые популярные четыре американских класса активов акционерного капитала вели себя за последние десятилетия. Многие люди думают, индекс S&P 500 представляет собой "рынок", но это не так. На самом деле, в течение длительного времени каждый из других его «коллег»-индексов превосходил этот показатель намного, причем не однажды. Автор уверяет нас, что он мог бы сделать таблицу и с промежутком в один год, но для нас же, читателей, предпочел больше информативности. Одна из причин, почему он выбрал период в 10 лет, это афоризм Уоррена Баффета: Не надо что-то покупать, если вы не уверены, что в течение десяти лет этот актив не покинет рынок.

Вот некоторые выводы, которые сделал автор после сравнения активов - индекс S&P 500, U.S. Large Cap Value, U.S. Small Cap and U.S. Small Cap Value. «Всякий раз, когда изучаю таблицу доходности инвестиций, я извлекаю важные уроки, которые помогают понять рынок и он меня не удивляет свои поведением», - признается автор.



Класс актива

30-39 40-49 50-59

60-69

70-79

80-89

90-99 00-09

1930-2013

Индекс S&P 500 -0,1

9,2

19,4

7,8

5,9

17,5

18,2

-0,9

9,7

Large-Cap Value -5,7

12,7

18,4

9,4

12,9

20,6

16,8

4,1

11,2

Small-Cap 2,3

14,9

19,2

13,0

9,2

16,8

15,5

9,0

12,7

Small-Cap Value -2,6

19,8

19,6

14,4

14,4

20,1

16,2

12,8

14,4



Вот восемь вещей, которые можно понять из той таблицы:

1. Очевидно, что, когда сравниваем показатели с шагом в 10 лет, рынок рос большую часть времени. Из таблицы видно, что 28 из 32 показателей положительные, и только четыре — отрицательные. Кстати, три из них произошли еще в 1930-е годы.

2. Рынок может быть очень успешным десятилетия подряд. Большинство инвесторов вспоминают, что в 1990-е были очень высокие доходы для акций, но эта таблица показывает даже более высокую прибыль в 1980-е годы.

3. Ведущий и отстающий класс активов иногда меняются местами. Это делает трудным выбор только одного, с которым можно быть уверенным, что он всегда будет на высоте. В 1960-х годах компании с малой капитализацией и дешевые акции вели себя лучше. Они сделали то же самое с 2000 по 2009 год. Однако, в 1970-е годы впереди всех были активы с большой капитализацией и дешевые акции. В 1950-е, 1980-е и 1990-е годы каждый класс активов в этой таблице получил двузначные доходы, а 1940-е прошли чрезвычайно близко.

4. Наиболее последовательным победителем были акции с малой капитализацией и стоимостью. Для 1930-х годов еще этот класс активов получил десять лет назад прибыль, которая всегда была более 12,5%.

5. Только в одном десятилетии - в 30-е годы — почти вся группа не получила прибыль. И если вы подсчитаете показатель с учетом инфляции, то получится, что возврат этой группы был на самом деле положительный: до 1,4%.

6. Первые 10 лет этого века расценили как "потерянное" десятилетие для фондовых инвесторов, в основном из-за роста дорогих акций и пары серьезных медвежьих рынков. В этом десятилетии портфель, который был разделен поровну между этими четырьмя классами активов, получил прибыль примерно 6,7%.

7. За последние 80 лет "избиения рынка" было очень легким, если считаете индекс S&P 500.

8. Поговорка, что инвесторы платят, чтобы рисковать, кажется, работает очень хорошо. Запасы дорогих активов являются более рискованными, чем S&P 500, и они заплатили больше. Рост акций с малой капитализацией являются более рискованными, чем акции с большой капитализацией, и они тоже получат больше. Акции малой капитализации - самые рискованные среди этих классов активов, и инвесторы получили самую высокую доходность.

Благодаря третьему уроку, невозможно понять, какие классы активов будут работать лучше всего на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году или даже в следующем десятилетии. Но есть магия в том, что можно комбинировать все четыре из них в одном портфеле. За 84 года - с 1930 по 2013 год - эта группа из четырех активов увеличит годовой доход от 9,7% до 12%.

Если вы думаете, что это немного, вот вам математика: $1000 инвестиций в 1930 году (эквивалентно $14.084 в сегодняшних долларах) выросло бы на $2,4 млн (если считать 9,7%) или на $13,6 млн (при 12%).