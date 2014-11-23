8 главных уроков за 80-летнюю историю рынка

Колумнист MarketWatch Паул Мерримен в своей статье рассуждает о том, какие уроки нужно извлечь из всей истории рынка. Предлагаю присоединиться к его рассуждению и представляю адаптированный перевод материала.
Как вы думаете, какие самые главные знания должны быть у инвестора?
Держать свои расходы на низком уровне? Нанять суперменеджера? Избегать уплаты налогов? Ловить идеальный момент? Это все значимое, но, пожалуй, самое важное решение — это выбор активов, в которые вы будете инвестировать. Выбор класса активов - причудливое название для совета, конечно.
На самом деле, откладывать какие-то деньги, чтобы потом вложить эти средства в первую очередь — это, пожалуй, наиболее важный шаг. И если вы не делаете этого, то вы даже не инвестор.
На фондовом рынке вы можете инвестировать в популярные растущие акции или в акции по низкой стоимости. Можно инвестировать в крупные компании (с большой капитализацией) или небольшие компании (с малой капитализацией). Вы можете инвестировать в американские акции или в международные. Можно и в сами развивающиеся рынки акций вкладывать средства и даже в инвестиционные фонды недвижимости.
По мнению экспертов, более 90% вашей конечной доходности от инвестиций зависит от выбора класса активов. (Предполагается, что вы вложили деньги и оставляете их там. При перемещении их из одних активов в другие ваши результаты совершенно непредсказуемы).
Есть некоторые исследования о том, как самые популярные четыре американских класса активов акционерного капитала вели себя за последние десятилетия. Многие люди думают, индекс S&P 500 представляет собой "рынок", но это не так. На самом деле, в течение длительного времени каждый из других его «коллег»-индексов превосходил этот показатель намного, причем не однажды. Автор уверяет нас, что он мог бы сделать таблицу и с промежутком в один год, но для нас же, читателей, предпочел больше информативности. Одна из причин, почему он выбрал период в 10 лет, это афоризм Уоррена Баффета: Не надо что-то покупать, если вы не уверены, что в течение десяти лет этот актив не покинет рынок.
Вот некоторые выводы,
которые сделал автор после сравнения
активов - индекс S&P 500, U.S. Large Cap Value,
U.S. Small Cap and U.S. Small Cap Value. «Всякий раз, когда
изучаю таблицу доходности инвестиций,
я извлекаю важные уроки, которые помогают
понять рынок и он меня не удивляет свои
поведением», - признается автор.
|Класс актива
|30-39
|40-49
|50-59
|60-69
|70-79
|80-89
|90-99
|00-09
|1930-2013
|Индекс S&P 500
|-0,1
|9,2
|19,4
|7,8
|5,9
|17,5
|18,2
|-0,9
|9,7
|Large-Cap Value
|-5,7
|12,7
|18,4
|9,4
|12,9
|20,6
|16,8
|4,1
|11,2
|Small-Cap
|2,3
|14,9
|19,2
|13,0
|9,2
|16,8
|15,5
|9,0
|12,7
|Small-Cap Value
|-2,6
|19,8
|19,6
|14,4
|14,4
|20,1
|16,2
|12,8
|14,4
Вот восемь вещей, которые можно понять из той таблицы:
1. Очевидно, что, когда сравниваем показатели с шагом в 10 лет, рынок рос большую часть времени. Из таблицы видно, что 28 из 32 показателей положительные, и только четыре — отрицательные. Кстати, три из них произошли еще в 1930-е годы.
2. Рынок может быть очень успешным десятилетия подряд. Большинство инвесторов вспоминают, что в 1990-е были очень высокие доходы для акций, но эта таблица показывает даже более высокую прибыль в 1980-е годы.
3. Ведущий и отстающий класс активов иногда меняются местами. Это делает трудным выбор только одного, с которым можно быть уверенным, что он всегда будет на высоте. В 1960-х годах компании с малой капитализацией и дешевые акции вели себя лучше. Они сделали то же самое с 2000 по 2009 год. Однако, в 1970-е годы впереди всех были активы с большой капитализацией и дешевые акции. В 1950-е, 1980-е и 1990-е годы каждый класс активов в этой таблице получил двузначные доходы, а 1940-е прошли чрезвычайно близко.
4. Наиболее последовательным победителем были акции с малой капитализацией и стоимостью. Для 1930-х годов еще этот класс активов получил десять лет назад прибыль, которая всегда была более 12,5%.
5. Только в одном десятилетии - в 30-е годы — почти вся группа не получила прибыль. И если вы подсчитаете показатель с учетом инфляции, то получится, что возврат этой группы был на самом деле положительный: до 1,4%.
6. Первые 10 лет этого века расценили как "потерянное" десятилетие для фондовых инвесторов, в основном из-за роста дорогих акций и пары серьезных медвежьих рынков. В этом десятилетии портфель, который был разделен поровну между этими четырьмя классами активов, получил прибыль примерно 6,7%.
7. За последние 80 лет "избиения рынка" было очень легким, если считаете индекс S&P 500.
8. Поговорка, что инвесторы платят, чтобы рисковать, кажется, работает очень хорошо. Запасы дорогих активов являются более рискованными, чем S&P 500, и они заплатили больше. Рост акций с малой капитализацией являются более рискованными, чем акции с большой капитализацией, и они тоже получат больше. Акции малой капитализации - самые рискованные среди этих классов активов, и инвесторы получили самую высокую доходность.
Благодаря третьему уроку, невозможно понять, какие классы активов будут работать лучше всего на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году или даже в следующем десятилетии. Но есть магия в том, что можно комбинировать все четыре из них в одном портфеле. За 84 года - с 1930 по 2013 год - эта группа из четырех активов увеличит годовой доход от 9,7% до 12%.
Если вы думаете, что это немного, вот вам математика: $1000 инвестиций в 1930 году (эквивалентно $14.084 в сегодняшних долларах) выросло бы на $2,4 млн (если считать 9,7%) или на $13,6 млн (при 12%).