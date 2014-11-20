Россия не сможет отказаться от долларов и евро в резервах

Осень 2014 года стала особенно богата на конспирологическую «аналитику». Кто только не пишет про очередной «хитрый план» Путина в его борьбе с западными элитами. Особенно любят конспирологи затрагивать тему золота.

Осень 2014 года стала особенно богата на конспирологическую «аналитику». Кто только не пишет про очередной «хитрый план» Путина в его борьбе с западными элитами.

Особенно любят конспирологи затрагивать тему золота. Желтый металл во все времена будоражил воображение людей – поэтому я не удивился, когда статья Дмитрия Калиниченко «Западный капкан гроссмейстера Путина» всего за несколько дней собрала 100 тысяч просмотров. Ведь Дмитрий выбрал для себя беспроигрышную тему «А давайте вернем Россию к «золотому стандарту».

Раз Запад «рушит» цены на углеводороды и тем самым пробивает в российском бюджете брешь (чем это кончилось для СССР, все помнят), ответим Америке и Европе покупкой также подешевевшего (в долларах) золота. И вот когда не нужный никому доллар рухнет, а золото взлетит в цене (в чем?), окажется, что в закромах нашего Центрального банка хранятся бесконечные штабеля с золотыми слитками.

Будоражит подобная картина воображение патриотов? Будоражит. Беда только в том, что к реальности она не имеет никакого отношения.

Во-первых, российский Центральный банк покупает вовсе не западное золото за долларовые «фантики», а вполне себе российское за рубли. Более того, в России – перепроизводство золота. Желающие убедиться в этом могут прочитать слезное письмо Ассоциации российских банков в адрес главы ЦБ Набиуллиной.

В этом письме банкиры честно признают, что в России производится в год порядка 275 тонн золота. Из них «потребность внутреннего рынка, включая покупки Банка России, не превышает 175 тонн». Остальные 100 тонн идут на экспорт. И с этим экспортом – беда. Западные партнеры из-за санкций закрывают лимиты на российские банки и не хотят покупать отечественное золото. Плюс еще Государственная дума выходит с законопроектами вообще запретить вывоз золота в слитках из страны.

Отечественные золотодобытчики, а также их «опорные» банки, куда сдается золото и где привлекаются кредиты – в панике. Так что «рекордные» 55 тонн, которые купил ЦБ в этом году и которыми так броско козыряет Дмитрий Калиниченко, выглядят очень бледно и жалко.

Нашему ЦБ надо еще минимум в три раза (!) увеличить закупки желтого металла просто для того, чтобы закрыть профицит золота на внутреннем (!) рынке и не допустить банкротства золотодобытчиков (что чревато тем, что часть месторождений уйдет китайцам).

Ни о каких покупках западного металла в каких-либо значимых масштабах речи вообще не идет. Таким образом, ключевой тезис Калиниченко – «выжить без поставок нефти и газа из России Запад не может, а свои нефть и газ Россия отныне готова продавать Западу только в обмен на физическое золото» – оказывается ложным. Никакого физического золота Россия с Запада не получает – свое девать некуда.

Во-вторых, что такое ежегодные 55 тонн, которые покупает ЦБ? Действительно, за последний год ЦБ увеличил покупку желтого металла. Запасы монетарного золота в «кладовых» Центрального банка РФ составляют 37 млн тройских унций, или 1049 тонн. Это примерно на 11% больше, чем в начале 2014 года.

Цифра в тысячу с лишним тонн выглядит на графиках красиво, если не знать, что в настоящий момент Россия – лишь на шестом месте в мире по объему золота в резервах ЦБ. Причем отрыв от призеров – колоссален.

На первом месте находятся США и Германия. Запасы первых составляют 8133,5 тонны, вторых – 3380 тонн. Доля золота в резервах центральных банков в этих странах составляет 72% и 68% соответственно, что существенно выше, чем аналогичный показатель ЦБ РФ, который хранит в золоте лишь 10% своих резервов.

Таким образом, российские монетарные власти всего лишь приводят к норме тот объем желтого металла, который должен быть по международным стандартам. Однако только для того, чтобы достичь хотя бы показателей Германии (при нынешних «рекордных» темпах покупок), России потребуется 46 (!) лет (при условии, что Бундесбанк вообще перестанет покупать золото, чего, конечно, не случится).

#{author}Представляется, что за полстолетия может произойти столько всего, что может коренным образом поменять конфигурацию торгового баланса России (от повсеместного внедрения термоядерного синтеза до широкого распространения крипто- и энерговалют), что делать какие-либо прогнозы о переходе к «золотому» стандарту в торговле с Западом – просто бессмысленно.

Итак, можно сделать вывод, что «золотые» надежды конспирологов не подтверждаются фактами. Россия в ближайшие годы не сможет отказаться от долларов и евро в своих резервах.

Более того, в августе, в самый разгар кризиса (17 июля был сбит малайзийский «Боинг» над Украиной) Россия увеличила вложения в казначейские облигации США (US Treasuries) на 3,5 млрд, до 118,1 млрд долларов против 114,5 млрд в июле и 113,9 млрд в июне.

На лишние 3,5 млрд долларов, полученные от нефтяных доходов, наш ЦБ мог купить дополнительно почти 3 миллиона унций золота, то есть около 90 тонн желтого металла. Но не сделал это.

Думается, это и есть ответ на все конспирологические построения.

Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотой монетный дом»