Исламские финансы: так ли необходимы они мусульманам?

Как ни странно, большинство рядовых мусульман сегодня даже не имеют представления, что такое исламские финансовые услуги.

Как признается автор оригинала статьи, он уже не первый год сталкивается с людьми, которые жалуются на отсутствие исламских финансовых услуг в России, а также на проблемы, которые связаны с этим. По сути, признаются финансисты, эта проблема актуальна для любого экономически активного мусульманина, и когда он не имеет доступ к финансированию, резко ограничиваются возможности для развития или просто нормального существования. Хотя возникает вопрос: если такая проблема есть и она такая актуальная, почему же на рынке до сих пор нет адекватного предложения?

И вот, оказывается, недавно этот вопрос обсудили в профессиональном сообществе «Исламские финансы в России и СНГ» в социальной сети LinkedIn. Интересно то, что даже среди мусульман-предпринимателей, имеющих не последнее отношение к делу развития исламских финансов, есть серьёзные сомнения относительно реальности данного спроса.

«А спрос-то существует? Я имею в виду реальный спрос, который завершается продажей, а не просто ответом на вопрос анкеты “надо ли это тебе?” - задаются вопросом в сообществе пользователи.

Есть одна штука. Многолетний опыт показывает обратное. А именно - большинство клиентов (в первую очередь, конечно, мусульмане) часто говорят про некую исламскую экономику, а свои деньги несут либо в фининститут, построенный на ссудном проценте, либо - в лучшем случае – вкладывают в недвижимость и т.д. Доля активного рынка здесь оказывается очень мала и для инвестора вкладывать свои деньги в это развитие невыгодно. Получается, что спрос-то очень мал. Конечно, он есть, но не в тех объемах, чтобы заинтересовать крупный финансовый бизнес делать инвестиции в эту нишу финансовых услуг.

Посмотрите на динамику исламских рынков в Англии, Америке. Исламские окна в банках стали постепенно открываться (а в Лондоне вообще появились исламские банки) только когда клиенты, соблюдающие нормы ислама, начали забирать свои вклады их харамных банков и переносить их в другие (разрешенные) инструменты/институты.

Так считают некоторые участники финансовых рынков. Но есть и противоположное мнение — да, потенциальный спрос на исламские финансы в России достаточно велик, но проблема сейчас не столько в спросе, сколько в инертности самих мусульман для того, чтобы о нём заявить.

Много ли мусульман хотя бы заявило о том, что им нужны финансовые услуги, соответствующие исламу – и продолжать разговор с банковским менеджером будут только если банк готов их предоставить? А были ли какие-то мероприятия, куда приглашались возможные инвесторы, способные развивать исламские финансовые услуги? Какие действия сделали многочисленные на сегодняшний день мусульманские бизнесклубы для того, чтобы заявить о спросе на исламские финансы?

В конце концов, большинство рядовых мусульман на данный момент даже не имеют представления о том, что такое исламские финансовые услуги, полагая, что это «кредиты, в которых нет процентов». И если даже появится на рынке предложение, позиционирующее себя как «исламское», большинство мусульман даже не будут понимать, какие должны соблюдаться условия, для того, чтобы это название соответствовало действительности. Поэтому каждому из нас стоит задаться вопросом, а действительно ли нам нужны финансовые услуги, соответствующие исламу, или же нас вполне устраивают услуги ростовщических банков и вера в то, что им нет альтернативы?