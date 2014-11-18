Пять поводов переживать за мировую экономику

Вчерашние отчеты о спаде экономики в Японии могут стать последней трещиной в хрупкой мировой экономике. Азиатский шок доходит по пятам данных, показывающих, что большая часть еврозоны стагнирует.

Несколько часов спустя после G20 лидеры договорились предпринять шаги по стимулированию роста мировой экономики, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Материал переведен с портала CNN-Money.

Так мы на грани нового кризиса? Есть 5 причин для беспокойства:

1. Япония колеблется: сюрпризом стало замедление в III квартале третьей по величине экономики в мире, которая ушла в техническую рецессию. ВВП страны сократился на 1,6% в течение трех месяцев, а экономисты ждали рост на 2,2%. Япония попала в затруднительное положение: ее движение заметно, несмотря на массированное стимулирование экономики со стороны центрального банка, а открыть другие фискальные краны - не вариант, учитывая, что страна уже имеет самый высокий государственный долг в мире.

2. «Недомогание» еврозоны. Тут вообще мало чему радоваться. В то время как Германии едва удалось избежать рецессии в третьем квартале, последние цифры показывают, что экономика еврозоны застряла на $13 трлн. Высокий уровень безработицы, большие объемы задолженности и отсутствие инвестиций продолжают тянуть регион вниз. А тут еще возник риск дефляции, или, по крайней мере, длительный период очень низкого уровня инфляции. Это заставляет потребителей и компании быть очень осторожными.

3. Товарный кризис: спрос на сырье обычно хорошо демонстрирует то, насколько уверены инвесторы в мировой экономике. А недавнее падение цен на сырьевые товары заставляет рассказывать только мрачные истории. Цена на нефть упала на 24% в этом году - до $ 75 за баррель, когда инвесторы испугались очень хрупкого восстановления Европы и что это может отпугнуть покупателей. Цены на железную руду - ключевой ингредиент в стали — снизились на 40%, Китай начинает «тормозить». В прошлом месяце в стране было зарегистрировано самое страшное падение за пять лет.

4. Развивающиеся рынки: Китай замедлил производство и тем самым принес неприятности для ряда богатых товарных рынков, не в последнюю очередь Бразилии. Рост слишком мал, МВФ видит движение только на 0,3% в этом году. Турция - развивающаяся страна и она не в состоянии «стрелять» политически, и вся экономика в стране вообще как будто лежит на доверии.

5. Геополитические риски: Война в Сирии и Ираке — и это не все. На фоне свежих столкновений в Украине напряженность в отношениях между Россией и Западом снова растет. Европейские чиновники встречались понедельник, чтобы рассмотреть вопрос о включении новых лиц в свой список санкций. Лидеры ЕС смогли договориться о новых санкциях, направленных на российскую экономику, в следующем месяце.