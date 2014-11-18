Чего ждать от сегодняшнего торгового дня?

Сегодня, во вторник 18 ноября, нас ждет небольшой объем экономических отчетов по макроэкономике. Среди них есть те, которые могут очень сильно повлиять на характер торгов.

Например, уже в 12:30 по мск будет опубликован отчет по индексу потребительских цен в Великобритании — ежемесячный и ежегодный. Второй должен вызвать высокую волатильность. Что касается месячных данных — то в прошлом месяце показатель не показал изменений. Прогноз на октябрь — 0,1%.

В 13:00 по мск нас ждет отчет по индексу экономических настроений Германии — ноябрь. Он тоже может сильно изменить ход торгов по евровалюте.

И последний очень важный экономический отчет — это индекс цен производителей в США, который выйдет в 16:30 по мск. В прошлом месяце было падение на -0,1%, за октябрь ожидается такой же индекс. Эти данные могут повлиять на настроение долларовых трейдеров.

Умеренную волатильность по доллару сегодня может оказать еще одно событие — речь члена FOMC Кочерлакоты, которая состоится в 21:30 по мск.