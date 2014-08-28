Как закрылись вчера американские рынки

Вчера фондовый рынок США торговался разнонаправленно. На рынок влияла в том числе и финансовая отчетность крупных корпораций: например, Smith&Wesson (плохая отчетность, акции упали) и Tiffany&Co (оптимистичная отчетность, капитализация выросла).

Макроэкономическая статистика в Штатах была небогатой: вчера вышел только отчет по недельному изменению запасов нефти (они снизились).

Индикатор голубых фишек DJIA вырос на 0,09%, индекс S&P окреп на 0,01%, а вот Nasdaq скользнул вниз на 0,02%.



Фьючерсы на нефть Light с поставкой в октябре подросли на 2 цента и теперь стоят 93,88 доллара за баррель. На COMEX декабрьские фьючерсы на золото упали на $1,8 и теперь стоят 1283,40 доллара за тройскую унцию. Чуть снизилась доходность десятилетних казначейских облигаций (до 2,348%).

В составе Dow Jones акции торговались по-разному. «Веселее всех» снижались IBM и United Technologies, а лучше всего росли Pfizer, AT&T, UnitedHealth Group.

Увеличила свою рыночную капитализацию Tiffany & Co. Второй по величине мировой продавец элитной «ювелирки» прибавил 1% после публикации оптимистичной отчетности.

Целых 6,3% прибавили акции самой большой на планете сети магазинов потребительской электроники Best Buy — ее квартальный отчет тоже оказался выше прогнозных значений.