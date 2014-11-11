На ювелирных изделиях больше нельзя будет отмывать деньги

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому ювелирные изделия дороже 15 000 рублей можно будет приобрести только по предъявлению паспорта. Хитроумные депутаты предполагают, что эта мера сразу же пресечет поток отмывания денег путем приобретения ценных ювелирных изделий.



Идентификация личности может быть произведена и путем предъявления, например, пластиковой карты. При оплате покупки безналичным способом можно будет не предъявлять паспорт, если стоимость украшения уложится в пределы 100 000 рублей.

Ждем, когда паспорт потребуется предъявлять при покупке, например, верхней одежды или обуви, кожаных аксессуаров, часов и мужских костюмов. Чем они хуже ювелирных украшений — непонятно, ведь их цена колеблется ровно в тех же пределах. К тому же, с учетом стремительной девальвации национальной валюты, 15 000 рублей в скором времени может стать ценой дешевой серебряной цепочки.