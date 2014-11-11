Понедельник фондовой Европы: в плюсе были пивовары и нефтяники

15 из 18 национальных европейских индексов вчера выросли на сильной отчетности крупных компаний. Stoxx Europe 600 прибавил 0,73%, FTSE врос на 0,67%, САС 40 — на 0,79%, DAX — на 0,65%.

Относительно позитивная макроэкономика в сочетании с сильной отчетностью за III квартал вселяют инвесторам спокойствие. Хоть и слабо, но экономика региона (и всего мира) поднимается.

Среди отдельных компаний в этот хмурый вторник особенно хочется отметить датского пивовара Carlsberg, который вырос на 3,1%, увеличив долю рынка в III квартале до 37,9%.



Крупный производитель платины Lonmin увеличил стоимость своих акций на 4,1%. Этому способствовало уверенное заявление руководства компании о том, что потребности в привлечении нового финансирования у компании нет.

Ценные бумаги производителя корма для животных Nutreco выросли сразу на 14%: инвестиционная компания SHV Holdings увеличила предложенную за его покупку цену на 11% (до 2,99 млрд евро). Nutreco согласился.

Голландская нефтяная фирма Furgo прибавила 49%: этот головокружительный взлет объясняется тем, что 14,8% компании приобрел более крупный игрок Boscalis Westminister.

Были и серьезные падения. Так, рыночная стоимость Serco Group Plc грохнулась сразу на 32%: существенно снизился прогноз операционной прибыли на 2014 год.