От ФРС ждем сейчас только сокращение стимулов

Сегодня, 29 июля, состоится заседание Федеральной резервной системы, где она, скорее всего, сохранит темпы сворачивание третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) и сократит его объемы еще на $10 млрд - до $25 млрд. Так считает подавляющее большинство экономистов.

Получается, выкуп активов Федрезервом полностью прекратится в октябре, как и предполагалось в протоколе июньского заседания. Председатель ЦБ Джанет Йеллен подтвердила такой прогноз еще в ходе выступлений перед Конгрессом США.

Вместе с тем основные дебаты между членами Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) развернутся вокруг сроков повышения процентных ставок.

"Я все больше понимаю, что мое мнение расходится с мнениями коллег", - заявлял ранее глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер. По его словам, ФРС может возобновить повышение процентных ставок в начале 2015 года или даже раньше.

А вот во второй день заседания ФРС будет опубликована предварительная оценка роста ВВП США во втором квартале, и это может повлиять на мнение руководителей ЦБ. По прогнозу экспертов, Минторг сообщит о росте экономики страны в апреле-июне на 3% в пересчете на годовые темпы после падения на 2,9% в первом квартале.

Однако прогнозы сильно различаются, и едва ли FOMC сможет выступить с позитивным заявлением по итогам заседания, если показатель окажется существенно слабее прогнозов.

Как сообщает Интерфакс, ФРС удерживает базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых с декабря 2008 года. В ходе трех раундов выкупа облигаций Центробанк увеличил объем активов на балансе до более $4 трлн, и на июльском заседании может быть затронут вопрос, что делать с такими огромными резервами, хотя скорее всего FOMC подождет с этим решением до момента повышения ставок.