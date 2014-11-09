Видеоуроки: Самые богатые люди в мире. Часть 3

Очередной видеоурок - это третья серия фильма канала Discovery "Самые богатые люди в мире". Всего в серии фильмов - истории о 32 мультимиллионерах, где рассказывают о том, как заработать миллион, как его потратить или как превратить его в миллиард.

В этом выпуске:



1. Канадский миллиардер Келвин Айре, который создал онлайн-казино, трансляции боев без правил и заработал на этом миллиардные прибыли.



2. Жак Торес - француз, который заработал миллионы на сладостях и воплотил в реальность свою детскую мечту - продавать шоколад в Америке. Пожалуй, это самая "вкусная" часть фильма!

3. Украинский сталевар Эдуард Шифрин, который постарался и добился финансового успеха, и теперь может купить всё, что захочет.

4. Артур Тай с Сингапура, который продолжил бизнес родителей - транспортные перевозки.

Видео:



